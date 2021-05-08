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Rektör Uzun’un “Kadir Gecesi” mesajı

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Kadir Gecesi” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

BARTIN 08.05.2021, 15:03
Rektör Uzun’un “Kadir Gecesi” mesajı

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Kadir Gecesi” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’un mesajı şu şekilde:

“Rahmet, mağfiret ve feyz alma ikliminin yaşandığı bir Ramazan ayının sonuna yaklaştığımız bu günlerde, bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesi’ne erişmenin manevi huzurunu yaşamaktayız. Kur’an-ı Kerim’le şereflenen bu mübarek gecenin gönül dünyamızın aydınlanması için en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu düşüncelerle Kadir Gecesi’nin İslam âlemi ve tüm insanlık için mağfirete, huzur, sağlık ve esenliğe vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan diliyorum.”
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