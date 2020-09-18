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Rektör Uzun’dan Gaziler Günü Mesajı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. ORHAN UZUN, 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYIMLADI.

BARTIN 18.09.2020, 18:27
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Rektör Uzun’dan Gaziler Günü Mesajı

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun “19 Eylül Gaziler Günü” dolayısıyla yayımladığı mesajında “Gazilerimiz, cesaret ve fedakârlıklarıyla bizlere nice şanlı zaferler kazandırmış, bayrağımıza ve istikbalimize sahip çıkmışlardır. Kahraman gazilerimizle ne kadar gurur duysak azdır” dedi.

Rektör Uzun’un mesajında " Tarih boyunca bağımsızlığı kendine düstur edinmiş milletimiz, her zaman vatanını savunmak adına mücadele içinde olmuştur. Yurt edindiğimiz bu topraklar aziz şehit ve gazilerimizin kanı ile sulanmış, büyük fedakârlıklara şahit olmuştur. ‘Toprak uğruna ölen varsa vatandır’ bilinciyle yetişen insanımızda şehit ve gazilerimizin her zaman müstesna bir yeri olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk’e ’Mareşal Rütbesi’ ile ’Gazilik’ unvanının verildiği 19 Eylül 1921 tarihi, aynı zamanda kahraman gazilerimize armağan edilen bir gün olarak kutlanmaktadır. Bu vesile ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve tüm gazilerimizi şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize uzun ve sağlıklı bir ömür diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

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