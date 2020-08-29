Rektör Uzun’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. ORHAN UZUN, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI.
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Uzun, mesajında, 30 Ağustos Zaferi’nin Türk milletinin istiklalini ve istikbalini koruma konusundaki kararlılığının sembollerinden biri olduğunu belirtti.
Ağustos ayındaki zaferlerin son halkasıyla Türkiye’nin kararlılığını tüm dünyaya ilan ettiğini, Malazgirt’le başlayan Anadolu’yu vatan kılma mücadelesinde muzaffer olmanın kıvancını yaşadıklarını ifade eden Uzun, şunları kaydetti:
"Bu topraklar, 30 Ağustos Zaferi ile tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir ki hür ve bağımsız yaşama kararlılığımız hiçbir zaman yok olmayacaktır. Şanlı tarihimizdeki eşsiz yeri ile 30 Ağustos, bağımsızlık meşalesini bir daha sönmemek üzere yakıldığı büyük bir zaferdir. Ülkemizin içinde bulunduğu zor şartlar altında başlatılan İstiklal mücadelesi, 1922 yılındaki Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle başarıya ulaşmıştır. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde ‘Ya İstiklal, Ya Ölüm’ kararlılığıyla başlatılan mücadele bize, şartlar ne kadar zor olursa olsun mevzu bahis vatan olunca ne kadar fedakar bir millete sahip olduğumuzu göstermektedir. Bu millet geçmişte olduğu gibi günümüzde de bu kararlılığa ve azme sahiptir. Bu düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle yad ediyor, tüm şehitlerimize ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum."
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