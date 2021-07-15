Rektör Uzun’dan 15 Temmuz mesajı

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, 15 Temmuz 2016 gecesi ülkemizde destansı bir mücadelenin verildiğinin altını çizerek, “Bundan 5 yıl önce, 15 Temmuz 2016 gecesinde Rabbimizin yardımı ve aziz milletimizin cesaretiyle ülkemiz büyük bir facianın eşiğinden dönmüştür. Hayatının baharında yürekli gençlerimizden, bastonuna yaslanarak hainlerin üzerine yürüyen büyüklerimize kadar bu vatanın öz evlatları büyük bir mücadele vermişlerdir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Fetullahçı Terör Örgütü’nün hain girişimine milletimiz dur demiştir. Bu mücadeleye katılan kahramanlarımız hiçbir zaman unutulmayacaktır” dedi.

Rektör Uzun, mesajına şu şekilde devam etti:

“15 Temmuz 2016 gecesinde bir taraftan terörle mücadele ederken, diğer taraftan Türkiye üzerinde oyun oynamak isteyenlerin ortağı konumunda olan Fetullahçı Terör Örgütü’nün darbe girişimini püskürttük. ‘Türkiye Geçilmez’ diyen milletimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın olağanüstü kararlı duruşu ve liderliği etrafında kenetlenerek sadece şanlı bir zaferi değil, aynı zamanda geleceğini de kazanmıştır. Bu duygularla başta 15 Temmuz kahramanlarımız olmak üzere bizi bekleyen gelecek için vücutlarını siper eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimizden ebediyete irtihal edenlere Allah’tan mağfiret ve hayatta olanlara acil şifalar temenni ediyorum. Gelebilecek tüm tehlikelere karşı dimdik durabilmek için birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum.”