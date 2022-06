Rektör Uzun, YKS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek aday öğrencilere başarılar diledi.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili bir mesaj yayımladı. Bir ölçme-değerlendirme aracı olan bu sınavların aday öğrencileri yükseköğretim kurumlarına taşıyacak adımı temsil ettiğini hatırlatan Rektör Uzun, “Gençlerimizi bu ülkenin zenginliği olarak görüyor ve onlara yürekten inanıyoruz. Yapılan sınavların bir sonuca ulaşmanın ötesinde geleceğe olan yolculuğunun bir aşaması olarak görüyoruz” dedi.

“Sınavların öğrencilerimizi hayallerine ulaştıracak bir neticeyle sonuçlanmasını diliyorum”

Rektör Uzun, sınava girecek aday öğrencilere başarı dileklerini ileterek “Bu süreçte Bartın Üniversitesi ailesi olarak, fedakâr ailelerimizin ve tüm öğrencilerimizin heyecanına ortak olduğumuzu ve kendileri için en iyisini dilediğimizi belirtmek istiyorum. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek tüm aday öğrencilerimize başarılar diliyorum. Gerçekleştirilecek sınavların öğrencilerimizi hayallerine ulaştıracak bir neticeyle sonuçlanmasını tüm kalbimle temenni ediyorum” diye konuştu.

“İyi bir gelecek hedefleyen tüm öğrencilerimizi Bartın Üniversitesine bekliyoruz”

Bartın Üniversitesinin “öğrenci odaklı” eğitim-öğretim anlayışıyla hayallerini gerçekleştirmek isteyen öğrencilerin her zaman yanında olduğunu da kaydeden Rektör Uzun, “Alanında yetkin akademisyenleri, özveri ile çalışan idari insan kaynağı, kıymetli mezunlarımız ve öğrencilerimizle büyük bir aile olan Bartın Üniversitesi her sene yeni üyeleriyle zenginliğini arttırıyor. Ülkemizin 81 ilinden ve 69 farklı ülkeden öğrencilerimizle kaliteli eğitim ortamlarının yanı sıra sanatsal, sportif ve kültürel etkinliklerle bir araya geliyor ve geleceğe kararlı adımlarla yürüyoruz. Üniversitemizdeki 9 fakülte, 1 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve enstitümüz bünyesinde yapılan her çalışmada bilgi ve yetenekleriyle bölgemizden başlayarak ülkemizin gelişmesine önemli katkılar sunacak bireyler yetiştiriyoruz. Bu düşüncelerle iyi bir gelecek hedefleyen tüm öğrencilerimizi Bartın Üniversitesine, bu büyük ailenin bir bileşeni olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.