Rektör Uzun, temel bilim programlarının durumunun görüşüldüğü toplantıya katıldı

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, üniversitelerin matematik, fizik, kimya ve biyoloji gibi temel bilim programlarının mevcut durumunun değerlendirildiği toplantıya katıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başkanlığında düzenlenen toplantıya YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri ile çeşitli üniversitelerden alanında uzman akademisyenler katıldı. Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’un da yer altığı toplantıda, temel bilim programlarının mevcut durumunun yanı sıra, YKS yerleşme puanı yüksek öğrenciler için temel bilimlerin özendirilmesi ve tercih edilebilir hale getirilmesi konuşuldu. Toplantıda ayrıca araştırma ve teknoloji altyapısının mevcut durumu ile iyileştirme önerileri, eğitim ve öğretim kalitesi ve mezunların istihdamına ilişkin çözüm önerileri konuları da ele alındı.

Türkiye’deki temel bilimler eğitiminin durumunu değerlendirmek için bir araya gelmiş olduklarını belirten YÖK Başkanı Özvar, üniversitelerin fizik, kimya, biyoloji ve matematik gibi temel bilimler alanındaki bölümlerine ilginin istenilen oranda olmadığını gözlemlediklerini ve bu bölümlere ilginin artması için çözüm üreteceklerini aktardı.

YÖK Başkanı Özvar, “Toplantının, üniversitelerin temel bilim alanlarından matematik, fizik, kimya ve biyoloji bölümlerinin mevcut durumunu değerlendirme, son zamanlarda ortaya çıkan öğrenci sayılarının azalması ve mezunlarının istihdam olanakları gibi sorunlara çözüm arama ve temel bilim bölümlerinde daha kaliteli bir eğitim ve öğretim vizyonu ortaya koyma konularında yeni dönemdeki yol haritasının oluşturulmasına katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

YÖK temsilcileri, rektörler ve çeşitli üniversitelerden alanında uzman bilim insanlarının katılımıyla gerçekleştirilen bu toplantıyı, konunun en üst düzeyde gündeme alınmasının bir başlangıcı olarak gördüğünü de ifade eden Özvar, Türkiye’nin Ar-Ge ve yenilikçilik performansının sürekliliği ve gelişimi için temel bilim alanlarına nitelikli gençlerin ilgisinin canlı ve sürekli tutulmasını sağlamak zorunda olduklarının altını çizdi.

Toplantının önemine değinen Rektör Uzun ise “Bilimin ve teknolojinin ilerlemesinde, doğanın sürdürülebilir bir şekilde geleceğe aktarılmasında temel bilimlerin önemi yadsınamaz. Temel bilim sermayesi olmadan anlama, anlatma ve oluşturmaya yönelik faaliyetlerin gerçekleşmesi de mümkün olamaz. Bu noktada bugünkü toplantıyı nitelikli bireylerin yetiştirilmesi ve geleceğe zengin bir miras bırakma noktasında önemli bir adım olarak görüyorum. Bizleri hep daha iyisi için teşvik eden YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a, YÖK üyelerimize ve temel bilimler alanında farklı üniversitelerden toplantıya katılan bilim insanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.