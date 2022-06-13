Rektör Uzun: "Öğrenci odaklı eğitim-öğretim, öğrencilerimizin ideallerindeki gelecek için önemli fırsatlar sunmaktadır"

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, öğrenci odaklı eğitim-öğretimin, öğrencilerin ideallerindeki gelecek için önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.

Uzun, Türkiye’nin en çok izlenen eğitim programı olan Ülke TV “Genç Vizyon” programının canlı yayın konuğu oldu.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, eğitimin her kademesinden öğrencilerin ilgiyle takip ettiği Ülke TV “Genç Vizyon” programında soruları cevaplandırdı. İletişim Uzmanı İsmail Yolcu ile Eğitimci-Yazar Süleyman Beledioğlu’nun birlikte hazırladığı programda; yükseköğretimde kalite, ihtisaslaşma projesi, 21. yüzyıl öğrenme becerileri, doğru tercih ve yaklaşan üniversite giriş sınavları ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Yükseköğretimde kalite güvencesi konusunda yapılan çalışmaların önemine değinen Rektör Uzun, “Dünyada ve ülkemizde yükseköğretim kurumları ve haliyle öğrenci sayılarında belirgin artışlar olmuştur. Artık bu konu üzerinde çeşitli stratejiler oluşturulmaya ve kalite güvencesine daha fazla önem verilmeye başlandı. Bu doğrultuda Yükseköğretim Kurulumuzun öncülüğünde de önemli çalışmalar yapılmaktadır” şeklinde konuştu.

Rektör Uzun, eğitim alanında yaşanan değişimlere dikkat çektiği konuşmasında “Sosyo-kültürel ve bilimsel alanda yaşanan bu değişime ayak uydurmak, geleceği önceden görmek gerekiyor. 21. yüzyıla kadar eğitim-öğretim alanında yaşanan gelişmeleri göz önüne alırsak, belki de bu alanın en keskin çizgilerle ayrıldığı bir sürece girdik. Artık eğitimin yeni doğruları var. İçinde bulunduğumuz dönemde bir bireyin yaşam ve kariyer becerileri, ikincisi öğrenme ve yenilikçilik becerileri ile bilgi, medya ve teknolojileri becerilerine sahip olmaları gerekiyor” diye konuştu.

BARÜ’de sürekli iyileşme hedefiyle her geçen gün yeni başarılara imza atıldığının altını çizen Rektör Uzun, “Üniversitemizi her gün biraz daha ileriye taşımak için çalışıyoruz. Sürdürülebilir bir anlayışla akademik gücümüz ve öğrencilerimizle birlikte geleceğe emin adımlarla yürüyoruz” ifadelerine yer verdi.

Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi ‘öğrenci odaklı’ eğitim-öğretim anlayışıyla öğrencilerimizin ideallerindeki gelecek için önemli fırsatlar sunmaktadır. Her şeyin çok hızlı değiştiği dünyamızda sadece bilgiyi aktaran değil aynı zamanda üreten bir üniversite olarak öğrencilerimizi her noktada destekliyoruz. Öğrencilerimizin çağı yakalayan bireyler olarak mesleki yeterliliklerini en u¨st düzeyde edinmelerine katkılar sunarak nitelikli bireyler olarak mezun olmalarını sağlıyoruz” dedi.

Öğrencilerin hayallerini gerçekleştirmeleri için her türlü desteği verdiklerini de aktaran Rektör Uzun, “24 saat yaşayan bir üniversite olarak laboratuvarlar, derslik ve garajlarda öğrencilerimizin projelerini hayata geçirmelerine imkân tanıyoruz. Bu yaklaşımımızın sonuçlarını da alıyoruz. TÜBİTAK öğrenci projeleriyle 133 projeyle Türkiye’de 3’üncü olmayı başardık. Bu alanda 5 dönemdir hep ilk 5’teyiz. Ayrıca öğrencilerimiz elektrikli otomobil, insansız hava aracı, insansız su altı sistemi, roket ve model uydu üretmeyi başardıklarını gururla vurgulamak istiyorum. ‘Proje Tabanlı Öğrenme’ stratejileriyle ulusal ve uluslararası mecralarda ödüller alan öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Birbirimizden öğreniyoruz ve birlikte başarıyoruz” ifadelerini kullandı.

Rektör Uzun, yerelde uluslararasılaşma, eğitim-öğretim, bilimsel çalışmalar, ihtisaslaşma, Green Metric (Yeşil Ölçüm), kültür, sanat ve sportif etkinlikler ile Bartın hakkında da bilgiler verdi.