Rektör Uzun: “İstiklal Marşı’mız geçmişimizin bir özeti, istikbalimizin de rehberidir”

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, İstiklal Marşı’nın Milli Marş olarak kabul edilişinin 100. yıl dönümünde yayımladığı mesajda “İstiklal Marşı’mız geçmişimizin bir özeti, istikbalimizin de rehberidir” dedi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, istiklal ve istikbal mücadelesinin en çetin günlerinde Milli Şair Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşı’nın özgürlük, bağımsızlık ve Milli Mücadele’nin en önemli sembolü olduğunu söyledi.

İstiklal Marşı’nın Milli Marş olarak kabul edilişinin 100. yıl dönümünde bir mesaj yayımlayan Rektör Uzun, şu ifadelere yer verdi:

“Bir asır önce istiklal ve istikbal mücadelesi verdiğimiz zor zamanların bir özeti olan İstiklal Marşı’mız, milletimizin kahramanlığını, azmini, inancını ve kararlılığını özetleyen önemli bir beyannamedir. Milli Mücadele’nin adeta bir özeti olan istiklalin sembolü İstiklal Marşı’mız bağımsızlığımızın da tarihi bir vesikasıdır. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un büyük bir aşk ve derin imanla kaleme aldığı bu veciz eser, kadim medeniyetimizin ortak sesi ve ortak vicdanı olmuştur. Vatan Şairimizin ebedileşen eseri yazıldığı dönemin mücadelesine ve millet olarak kenetlenmeye katkı sağlamakla birlikte, bugün de bizleri yüreklendirmeye devam etmektedir. Bu abidevi eser milli benlik ile kimliğimiz haline gelmiş ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 2021 yılı ‘Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı’ olarak kabul edilmiştir. Bu düşüncelerle, İstiklal Marşı’mızın TBMM’de kabulünün 100. yıl dönümünde, Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Milli şairimizin ömrünün son günlerinde söylediği ‘Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın’ duasının kabul olmasını Cenab-ı Hakk’tan diliyorum.”