Rektör Uzun, genç akademisyenlere “Yükseköğretimde Küresel Eğilimleri” anlattı

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Türk devletlerindeki yükseköğretim hayatının mevcut durumunun ve geleceğinin ele alındığı “Uluslararası Türk Dünyası Genç Akademisyenler Kongresi”ne katıldı.

Genç Akademisyenler Birliği tarafından Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde düzenlenen etkinlik, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Yardımcısı Rahman Nurdun ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf ile yurt içi ve yurt dışından çok sayıda akademisyenin katılımıyla başladı.

Rektör Uzun, özel oturumda söz aldı

15 farklı ülkeden, 80 akademisyenin katıldığı kongrenin özel oturumuna katılan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Yükseköğretimde Küresel Eğilimleri” başlıklı konuşmasını yaptı. Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’nın başkanlığını yaptığı oturumda Rektör Uzun ile birlikte Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ve KKTC Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal da yer aldı.

“Yükseköğretimde Küresel Eğilimler”

Yoğun ilginin olduğu kongrede “Yükseköğretimde Küresel Eğilimler” konusunda sunumunu yapan Rektör Uzun, “Küresel Eğilimler”, “Yükseköğretimde Eğilimler”, “Yükseköğretimin Geliştirilmesi”, “Genç Nüfus”, “Yükseköğretim Talepleri”, “Uluslararasılaşma”, “Yükseköğretimde Gelecek” ve “Akademide Küyerelleşme ve Değişen Beklentiler” başlıklarında bilgiler verdi.

Genç akademisyenlere çeşitli tavsiyelerde de bulunan Rektör Uzun, “Dünya sahnesinde ülkemizin konumunun güçlendirilmesi ve bilim dünyasına katkılar sunmak için genç akademisyenlerimize önemli görevler düşmektedir. Geleceğimize değer katacak olan genç bilim insanlarımız öncelikle insanı ve kendini tanıyarak yola çıkmalı; alanlarına hâkim olarak bu alandaki araçları bilmelidir. İmkânları, beceriler ve ihtiyaçları eşleştirerek, iş birliği ağları kurmalıdır. Hatalarından ders çıkarmayı bilen ve denemekten korkmayan gençlerimiz yılmadan sürdürdükleri gelişim yolculuğunda önemli başarılar elde edeceklerdir” ifadelerini kullandı.

Rektör Uzun, teşekkür etti

Bartın Üniversitesinin paydaşı olduğu etkinliğin bilimsel kalkınma noktasındaki yerine de vurgu yapan Rektör Uzun, Türkiye’de bulunan yükseköğretim kapasitesinin Türk Cumhuriyetlerine ve gelecek nesillere aktarmanın önemine değindi.

Rektör Uzun, “Bilime inanan, güvenen ve bu doğrultudaki birlikteliğimize değer katan kongreye destekleri için Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Bakan Yardımcımız Yavuz Selim Kıran, Genç Akademisyenler Birliği Derneği Başkanı Yunus Kocabıyık, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf, Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu ve çok değerli rektörlerimizle emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.