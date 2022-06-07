Rektör Uzun, DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Akça’yı ziyaret etti

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akça’yı ziyaret etti.

Ziyarette, Bartın Üniversitesi (BARÜ) ile Devlet Su İşleri (DSİ) arasında yapılabilecek muhtemel iş birliği imkânları üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Yeni görevleri dolayısıyla Prof. Dr. Akça’yı tebrik eden Rektör Uzun, BARÜ bünyesinde “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” ihtisaslaşma alanında yapılan çalışmalardan bahsetti.

Rektör Uzun “Bartın Üniversitesinin tüm bileşenleri bölgemizden başlayarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaya yönelik büyük gayret göstermektedir. İç ve dış paydaşlarımızla birlikte hareket ederek en iyiye ulaşmayı hedeflemekteyiz. Üniversitemizde bir yandan ‘Akıllı Lojistik’, ‘Akıllı Liman’, ‘Akıllı Endüstri’, ‘Akıllı Şehirler’, ‘Akıllı Enerji’ ve ‘Akıllı Sağlık’ alanlarında çalışmaların sürdürülmekte, diğer yandan ise nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi yönünde adımlar atılmaya devam edilmektedir” dedi.

Bartın Üniversitesinin ihtisaslaşma çalışmaları çerçevesinde “Taşkın Erken Uyarı Sistemi”nin geliştirilmesini de gündemine aldığını kaydeden Rektör Uzun, “DSİ tarafından ülkemizde taşkın riski yüksek bölgelere kurulan ‘Taşkın Erken Uyarı Sistemi’nin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmaktayız. Gayretlerimiz sonucunda taşkınlara bağlı olumsuz durumları en aza indirmeyi hedeflemekteyiz. Bu doğrultuda yapılabilecek ortak çalışmaları önemsiyor, yakın ilgileri dolayısıyla Genel Müdür Prof. Dr. Lütfi Akça’ya teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bartın Üniversitesini yakından takip ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Akça ise yapılabilecek ortak çalışmalardan duyacağı mutluluğu dile getirerek ziyaretleri dolayısıyla Rektör Uzun’a teşekkür etti.