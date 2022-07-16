Rektör Uzun: “Bu milletin bir ferdi olmaktan ne kadar gurur duysak azdır”

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programında yaptığı konuşmada, “Bu vatanın öz evlatları, o karanlık gecede verdiği destansı mücadeleyle ülkemizi yeniden aydınlığa taşımıştır” dedi.

Bartın’da Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı çerçevesinde Bartın Valiliği önünde toplanan yüzlerce kişi Cumhuriyet Meydanına yürüdü. Meydanda toplanan kalabalık ellerinde bayraklarla “Türkiye Geçilmez” mesajı verdi. 15 Temmuz 2016 gecesi hayatını kaybeden şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim’in okunduğu demokrasi nöbetinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarını meydana kurulan ekranlardan canlı olarak izlendi.

Cumhuriyet Meydanını dolduran vatandaşlara seslenen Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, bir yandan destansı bir zaferin sevincini diğer yandan ise şehitlerimizin hüznünü birlikte yaşadıklarını ifade etti.

Rektör Uzun, 15 Temmuz’un altıncı yıl dönümünde Türk Milleti’nin yine aynı ruhla meydanları doldurduğunu belirterek “Bu vatanın öz evlatları o karanlık gecede verdiği destansı mücadeleyle ülkemizi yeniden aydınlığa taşımıştır. Milli iradeyi hiçe sayanların karşısında dimdik durulmuştur. Büyük Türk Milletinin cesareti, vatanseverliği ve kararlılığı bütün dünyaya bir kez daha gösterilmiştir. 15 Temmuz 2016 gecesinde, ‘Türk milleti bağımsızdır, bağımsız kalacaktır. Gök kubbede bayrağımız ve ezanımız hep var olacaktır’ yeminini hesaba katmayan hainlere hak ettiği cevabı bu millet vermiştir. Ne kadar gurur duysak az kalır” dedi.

6 yıl önce, yeniden canlanan Çanakkale Ruhu’yla bir direniş ve diriliş öyküsü yazıldığını vurgulayan Rektör Uzun, “Şairin ‘Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan’ diyerek işaret ettiği aziz vatandaşlarımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanları, havalimanlarını doldurmuştur. Bir tek Anadolu’da da değil, gözü bizde nice uzak diyarlarda İslam’ın son kalesi için kıyama kalkılmış ve dualar edilmiştir. Başkomutanımızın olağanüstü kararlı duruşu ve liderliği etrafında kenetlenen Milletimiz, kararlılığıyla ertesi gün bizi yeniden aydınlığa taşımıştır. Bu düşüncelerle başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum” ifadelerini kullandı.