Rektör Uzun: “Başarıyı hedefleyen tüm öğrencilerimizi Bartın Üniversitesine bekliyoruz”

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, TRT Haber Öğrenci İşleri programına konuk olarak Bartın ve üniversite hakkında bilgiler verdi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, TRT Haber’de yayınlanan “Öğrenci İşleri” programına konuk oldu. Bartın Üniversitesi mezunlarından TRT sunucusu Nurya Yardımcı’nın anlatımıyla yayımlanan programda Bartın ve Bartın Üniversitesi hakkında bilgiler verildi.

Aday öğrencilere önerilerde bulunulduğu program kapsamında yapılan söyleşide, Bartın Üniversitesindeki 9 fakülte, bir yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde yer alan programlar anlatıldı. Bartın Üniversitesini büyük bir aile olarak gördüklerini vurgulayan Rektör Uzun, “‘Sürekli İyileşme’ anlayışıyla Üniversitemizi her gün biraz daha ileriye taşımak için çalışıyoruz. Sürdürülebilir bir anlayışla akademik gücümüz ve öğrencilerimizle birlikte geleceğe doğru yürüyoruz” dedi.

Rektör Uzun, Bartın Üniversitesindeki tüm çalışmaların merkezinde öğrencilerin olduğunu da vurgulayarak “Proje tabanlı öğrenme stratejileri”, “Öğrenci başarıları”, “çift anadal ve yandal imkânları”, “Erasmus ve Mevlana Değişim Programları”, “7+1 ve 3+1 eğitim modeli”, “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” ve “Mezunlarla iletişim” gibi başlıklarda da açıklamalarda bulundu.