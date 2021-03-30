Rektör Uzun, 1. Su Şurası Lansmanı ve 363 tesisin toplu açılış törenine katıldı

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 1. Su Şurası Lansmanı ve 363 tesisin toplu açılış törenine katıldı.

Türkiye ekonomisine önemli katkıları olacak Su Şura’sının Lansmanı ve Devlet Su İşleri tarafından yapımı tamamlanan 363 tesisin açılışı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen tören Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlendi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, fikirleri, önerileri, görüşleri, tespit ve tenkitleriyle Şûra’yı zenginleştirecek tüm uzmanlara, sektör temsilcilerine, paydaşlara ve vatandaşlara teşekkür etti.

“Su, bütün canlılar gibi insanlık için de vazgeçilmez bir nimettir” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Sadece hayatımız için değil, ekonomik kalkınma ve büyüme için de su, ikamesi olmayan unsurlardan biridir. Bu ihtiyacı sürdürülebilir şekilde karşılayabilmek için, mevcut kaynakları en verimli şekilde kullanmak ve israfı engellemek önem arz ediyor. Nüfusun hızla çoğalması, iklim değişikliği, kuraklık gibi sebeplerle su ihtiyacının giderek arttığını görüyoruz. Su ihtiyacı artarken, insanlığın istifadesinde bulunan su kaynakları günden güne azalıyor. Bu daralma beraberinde kuraklığı, yoksulluğu ve açlığı getiriyor. Yine su kıtlığına bağlı olarak ekolojik denge bozulmakta, biyolojik çeşitlilik kaybolmakta, insanlığın gıda güvenliği tehlikeye girmektedir. Bu vahim tablo ise sosyal çalkantılardan düzensiz göçe, kıtlıktan beynelmilel gerilimlere kadar pek çok soruna sebebiyet veriyor.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Suyumuzu korumakla, vatanımızı korumak arasında mahiyet itibariyle hiçbir fark yoktur. Bunun için üzerimize düşen görevler vardır. Tarımsal sulama sistemlerini yenilememiz ve geliştirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından canlı bağlantı ile Bartın Ulus Çayı Çerçi Deresi Taşkın Koruma Tesisi, Kütahya Karacakaş Göleti ve Van Erciş İçme Suyu Arıtma Tesislerinin açılışını yaptı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler kurdele keserek, 363 tesisin toplu açılışını gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilecek Su Şurası’nın Cumhuriyet tarihinde bir ilk olduğunu kaydeden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından 1. Su Şurası’nın tanıtım toplantısı ve gurur duyacağımız 363 tesisin toplu açılış törenine katıldık. ‘Su Vatandır’ denilerek çıkılan bu yolda 1. Su Şurası’nın geleceğimiz adına oldukça önemli buluyorum. Suya dair her konunun etraflıca tartışılacağı ve ilgili bütün taraflarla müzakere edilerek, su kaynaklarının daha verimli kullanabilmesi amacıyla yapılması gereken faaliyetlerin ele alınacağı Su Şurası’nın orta ve uzun dönemde stratejilerin belirlenmesi açısından çok değerli çıktıları olacaktır. Ortak akıl harekete geçirilerek geleceği gören bir anlayışla çalışmalar yapılacaktır. Bartın Üniversitesi olarak bizler de ‘Sular Şehri Bartın’dan ve bölgemizden başlayarak geleceğimize değer katmak için gayret göstermeye devam edeceğiz” dedi.