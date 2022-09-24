Rekor ödenek ve hizmetler köylüye afetleri unutturuyor.

Bartın’ın Ulus İlçe Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç Ulus İlçesi köylere hizmet götürme birliği 2.olağan meclis toplantısını İlçe belediyesi Doğapark otelinde yaptı.

Kaymakam Sadık Kılıç 68 köy ve 13 mahalle muhtarlarına hitap etti. Kılıç, “2022 yılı bizim için afetlerle dolu bir yıl olarak geçti. Bugün hatta sizleri bugün de uyardık. Çünkü yağış uyarısı var. Yine tekrar yağısın gelme durumu var. Köylere hizmet götürme birliği olarak afetten etkilenen köylerimizin alt yapısını en kısa sürede nasıl iyileştirebiliriz. Çeşitli çalışmalarımız oldu. Gelen ödenekler dahilinde ilgili köylerimize gerekli yatırımları yaptık. Tabi bizim yatırımlarımızı Ulus İlçesi olarak köy sayımız bayağı fazla biraz dağınık yerleşke olduğumuz için 274 mahallemiz var köylerimize bağlı mahallelerimiz. Alanımız ne kadar geniş olduğu için yol ağımızda geniş. Elimizden geldiğince tüm muhtarlarımıza hizmet etmeğe onların dertlerini sorunlarını vatandaşın sorunlarını çözme noktasında gayret gösteriyoruz” dedi.

Kaymakam Kılıç, salonda bulunan İl Genel Meclis üyelerini işaret ederek sözlerine devam etti. Kaymakam Mehmet Sadık Kılıç ”Buradan İl Genel Meclis üyelerine çok teşekkür ediyorum. Onlarda birlikte yoğun mesai harcıyoruz. Onlarda il özel idaresinde İl genel meclisinde gerekli çalışmalarını göstererek gerek özel idare programında gerekse KÖYDES programlarında sizin sorunlarınızı tek tek her toplantıda irdeleyerek en acil en elzem neyse onun kararını verip en kısa sürede o yatırımları gerçekleştiriyoruz. Biliyoruz bu yağış afetlerden sonra temizlik çalışmaları taleplerine çok bulunuyorsunuz. Bizde il özel idaresiyle gerekli görüşmeleri sağlıyoruz. Malum havaların iyi gitmesinden kaynaklı sıcak asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Hala sıcak asfalt yapamadığımız programda olan köylerimiz var. İl özel idaresi ilk etapta sıcak asfaltı havalar böyle giderken sıcak asfaltı tamamlayıp makinaları bütün köylerimizi temizlik çalışmaları yapmak üzere tahsis edecek. Bizde kış girmeden bütün köylerimizdeki menfez kanal artık yapabildiğimiz kadar bütün alt yapıları geliştirmeye kışa hazırlıklı girmeye gayret gösteriyoruz ” dedi.

Toplantı sonunda görevlilerce muhtarlara "Kadına El Kal-Ka-Maz” etkinliği broşürleri dağıtıldı. Kaymakam Mehmet Sadık Kılıç köy muhtarıyla yakından ilgilendi, 68 köy muhtarıyla toplu fotoğraf çekildi.