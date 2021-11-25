Prof. Dr. Zahmakıran, “İlim Yayma Ödülleri” tanıtım toplantısına katıldı

Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran, üç ayrı kategoride ödüllerin verileceği “İlim Yayma Ödülleri” töreni öncesinde düzenlenen tanıtım toplantısına katıldı.

Türkiye’deki bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi, millî sorunlara çözüm üretebilecek imkân ve kabiliyetlerin geliştirilmesine öncü olacak evrensel nitelikteki bilimsel çalışmaları gerçekleştirenlerin onurlandırıldığı İlim Yayma Ödülleri bu yıl ikinci kez sahiplerini bulacak. 19 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Dolmabahçe Sarayı’nda yapılacak törenle ilgili gerçekleştirilen basın toplantısında bilgiler verildi.

Üç kategoride 1 milyon lira değerinde ödül verilecek

Düzenlenen toplantıda, “Büyük Ödül”, “Sosyal Bilimler” ve “Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimler” olmak üzere üç kategoriden oluşan İlim Yayma Ödülleri’nde toplamda 1 milyon lira değerinde ödül verileceği açıklandı. Burada konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, ödüllerin başarısının başvuruların kalitesine bağlı olduğunu söyledi.

İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün ise İlim Yayma Ödülleri’nin ilkinin 2019 yılında verildiğini aktararak, bu yıl gösterilen ilginden oldukça mutluluk duyduklarını kaydetti.

Ödüllü akademisyen Prof. Dr. Zahmakıran da toplantıda yer aldı

Toplantıya katılan Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran, gerçekleştirilecek ödül töreninin ilme katkı sağlayan herkes için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti. 2019 yılında “Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri” kategorisinde İlim Yayma Ödülüne layık görülen Prof. Dr. Zahmakıran, “Bilim insanı olarak takdir gördüğünün hissettirilmesi ve bunun bir STK tarafından gelmesi kesinlikle iyi ki başvurmuşum dedirtti” ifadelerini kullandı.