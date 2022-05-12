Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı, Türk düşünce dünyasını anlattı

Bartın Üniversitesi Çeşm-i Cihan Sohbetlerinin 16’ncısı, Siyaset Bilimci Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı’nın verdiği “Dergilerin Aynasında Türk Düşüncesi” adlı konferansla gerçekleştirildi.

Bartın Üniversitesinin geleneksel hale getirdiği Çeşm-i Cihan Sohbetlerinin 16’ncısı “Dergilerin Aynasında Türk Düşüncesi” konulu çevrim içi konferansla gerçekleştirildi. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Çeşm-i Cihan Sohbetleri” ile öğrenci ve akademisyenleri alanında çok değerli uzmanlar ile bir araya getirdiklerini söyledi.

Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak bir yandan evrensel anlamda bilim ve proje üretme yolunda önemli mesafeler alırken diğer yandan da sosyal ve kültürel noktalarda çalışmalar yapıyoruz. Öğrenci dostu bir üniversite olarak tüm çalışmalarımızın merkezine gençlerimizi alarak ‘Tribünde değil, odağında ol’ anlayışıyla hayata geçirdiğimiz pek çok uygulamayla gençlerimize destekler veriyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz Çeşm-i Cihan Sohbetleri etkinlikleriyle de tüm bileşenlerimizi alanında uzman ve önemli görüşlere sahip bilim insanları ile bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Türk düşünce dünyası üzerine konuşmasını yapan Siyaset Bilimci Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı ise Türk düşünce hayatında dergilerin çok önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Tarihi bir süreç içerisinde değerlendirmelerde bulunan Kayalı, “Bu kritik rol çerçevesinde meseleyi yüz yıllık bir süreç içerisinde incelediğimiz zaman eski dönemin etkilerinin de halen devam ettiğini görebiliriz. Dergilere baktığımızda hem olayların çeşitliliğini fark etmemiz hem de bu çeşitlilikte zaman içerisindeki farklılaşmayı anlamlandırmamız mümkündür. Genellikle insanlar bir düşünce hayatı üzerinde durdukları zaman bunun en dinamik unsurları olarak dergileri görüyorlar” diye konuştu.

Kayalı, bazı entelektüeller tarafından konuya dair önemli düşünceler üretildiğinin de altını çizerek “Bazı durumları anlamlandırmada dergiler çok daha etkili bir işlev görüyor. Çünkü dergi belli bir grubun etrafında şekillenen ve karşılıklı etkileşimle gelişen bir olgu olarak kendini gösteriyor. Dergileri anlamak için bunu tek bir olgu halinde değil bir grup olarak değerlendirmek gerekmektedir. Türkiye’de sadece dergilere bakarken değil tipik entelektüellere de bakarken bunu çevresiyle değerlendirmek anlamlı olabilir. Bu noktada hakikaten önemli düşünceler üretenler var” ifadelerini kullandı.

Konferans, karşılıklı soru ve cevapların alınmasının ardından Rektör Uzun tarafından Prof. Dr. Kayalı’ya çevrim içi olarak teşekkür belgesinin takdim edilmesiyle son buldu.