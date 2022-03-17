Öğretmen okullarının 174. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Bartın Üniversitesinde Dârülmuallim Mektebi adıyla 1848 yılında eğitim öğretime başlayan öğretmen okullarının 174. yıl dönümü kutlandı.

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından Kutlubey Yerleşkesi Kütüphane Konferans Salonunda düzenlenen etkinlik yoğun ilgi gördü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan etkinlik, öğretmen okullarının tarihine yer verildiği video gösterimiyle devam etti.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Öğretmen okullarının kuruluşunun 174. yılı vesilesiyle, kutsal olduğu kadar sorumluluğu da ağır bir mesleği icra eden bütün öğretmenlerimize şahsım ve üniversitem adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Rektör Uzun, öğretmen adayı öğrencilere de seslenerek “Bugün sizlerin oturduğu bu koltuklarda, yarın sizlerin yetiştireceği öğrenciler oturacak. Sizlerden göreve başladığınız ilk günden itibaren öğretmen okulu ruhu ile mesleğinize sımsıkı sarılmanızı istiyorum. Bir ülkenin en önemli zenginliği nitelikli öğretmenleridir. Omuzlarınızda sadece kendinizin değil, tüm bir ülkenin sorumlulukları da bulunmaktadır. Bu ülkenin başarısı sizlerin başarısıyla eş değerdir” ifadelerini kullandı.

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Ünal ise tüm öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının gününü kutlayarak, fakülte bünyesinde yapılan başarılı çalışmalardan bahsetti.

Etkinlikte, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Yıldız “Geçmişten Geleceğe Öğretmen Olmak” başlıklı konuşmasını yaptı. Türk Eğitim Tarihi’nin çok önemli bir alan olduğunu belirten Yıldız, öğretmenliğin sonsuza kadar var olacak bir meslek olarak tanımladı.

Yıldız, “Öğretmen Okullarının Tarihi”, “Öğretmen Kimliğini/İmajını Şekillendiren Tarihsel, Sosyal, Edebi, Kültürel, Yasal ve Bilimsel Temeller”, “Öğretmen Bilge mi, İdealist mi, Rehber mi, Lider mi, Sanatkar mı Yoksa Uzman mı?”, “Günümüzde Öğretmen Olmak”, “Ne Zaman ve Nasıl Öğretmen Olunur?” ve Eğitim Fakültelerinde Öğretmen Nasıl Yetiştirilmektedir?” konularında bilgiler verdi.

Söyleşi, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ünal tarafından katkıları dolayısıyla Prof. Dr. Yıldız’a teşekkür belgesinin takdim edilmesiyle son buldu.