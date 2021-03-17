Öğretmen Okullarının 173. Kuruluş Yıl Dönümü

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından öğretmen okullarının kuruluşunun 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen çevrimiçi etkinlik yoğun ilgi gördü.

Bartın Üniversitesi’nde Darülmuallimin Mektebi adıyla 1848 yılında eğitim öğretime başlayan “Öğretmen Okulları”nın kuruluşunun 173. yıl dönümü dolayısıyla çevrimiçi panel düzenlendi. Eğitim Fakültesi tarafından gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Yeni nesillerin niteliği de hiç kuşkusuz onu yetiştiren öğretmenlerin niteliği ile özdeş olacaktır” dedi.

“Yarının öğretmeni öğrencilerimizdir”

Rektör Uzun, değişen dünya dinamiklerine uygun bir eğitim-öğretim anlayışıyla Bartın Üniversitesi öğrencilerinin nitelikli bireyler olarak geleceğe hazırlandıklarının altını çizerek “Dünyanın küresel bir köy olduğunu salgın süreciyle birlikte bir kez daha tecrübe etme fırsatı bulduk. Bilgi üretim hızı daha da arttı ve yeni teknolojiler ile birlikte yeni kavramlar da hayatımıza girmeye devam ediyor. Bu doğrultuda en büyük güvencemiz yarının öğretmenleri olacak öğrencilerimizdir. Öğrencilerimizi 10 yıl sonra ortaya çıkacak olan meslek normları üzerinden ve 21. yüzyıl becerilerine göre yetiştirmeye gayret gösteriyoruz. Beceri odaklı öğrenme becerileri kazandırmaya, bilgiyi üreten ve hızlı erişebilen bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. ‘Tribünde değil odağında ol’ anlayışıyla sürdürdüğümüz tüm çalışmalarımızla ülkemizin kalkınmasına değer katmaya ve ‘Birlikte Başarmaya’ devam ediyoruz” diye konuştu.

“Öğretmen yetiştirme konusunda zengin bir birikime sahibiz”

Türk eğitim tarihe bakıldığında öğretmen yetiştirme konusunda zengin bir birikime sahip olduğunun görüleceğini de kaydeden Rektör Uzun, “16 Mart 1848’de kurulan Dârülmuallimîn’e dayanan öğretmen okullarına uzanan bir tarihi göz önünde bulundurduğumuzda öğretmen yetiştirme konusunda zengin bir birikime sahip olduğumuz görülecektir. O tarihten bugüne birçok kez öğretmen okullarının adı ve niteliği değişmiş, birçok öğretmen yetiştirme modeli uygulanmış fakat o okullarda alevlenen bu ateş asla sönmemiştir. Bugün ise Türkiye’de öğretmen yetiştirme alanında önemli ve kalıcı bir yeri olan öğretmen okullarının kuruluşunun 173. yılını kutlamanın sevinç ve heyecanını yaşıyoruz. Bu vesileyle kutsal olduğu kadar sorumluluğu da ağır bir mesleği icra eden bütün öğretmenlerimize en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Başta öğrencilerimiz olmak üzere genç yaşta bu mesleğe gönül vermiş, emekli olmuş öğretmenlerimizi kutluyorum. Görevi başında şehit olmuş eğitimcilerimiz başta olmak üzere, ahirete intikal eden tüm öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

“Eğitimde öz ile başlayan her şey bireyi birey yapar”

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Semerci ise ‘Eğitimde Öz’ başlığıyla gerçekleştirilen panelin önemine değinerek “Eğitimde öz ile başlayan her şey (öz benlik, öz düzenlemeli öğrenme, öz güven, öz değerlendirme, öz yeterlik vb.) bireyi birey yapan, parmak izi gibi olan, bireyin kendini tanıması, kabul etmesi anlamında duygu, düşünceleri ve tutumlarıdır. Eğitimde özünü bilmeyenlerin nasıl öğreneceğini kestirmesi ve uygun öğretim yöntem ve tekniklerini seçmesi zor görünmektedir. Eğitimde öz ile bir anlamda öğrencilerin bireysel farklılıkları ve öğrenci merkezli eğitim üzerinde durulabilir. Bu nedenle bugün ki panelimizi önemli buluyor, konuşmacılarımıza katkıları için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Farklı bakış açılarıyla değerlendirmelerde bulunuldu

‘Eğitimde Öz’ başlığıyla gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. Umut Saraç yaptı. Panelde söz alan Dr. Öğr. Üyesi Emrullah Yılmaz, öz yeterliğin uzun bir süreç aldığını ve bu konuda doğrudan yaşantıların önemli olduğunu vurguladı. Doç. Dr. Burcu Duman, öz düzenlemeli öğrenmeyle ilgili öğrenen özelliklerinin farkındalık, strateji, motivasyon ve bağımsızlık olduğunu ifade ederek öz düzenleme ile öğrenenlerin geleceğe umutla baktıklarını ve çok iyi problem çözdüklerini söyledi. Dr. Öğr. Üyesi Beyza Aksu Dünya ise öz değerlendirme üzerinde durdu ve pratik sınıf içi uygulamalarından bahsetti.

Etkinlik yapılan değerlendirmeler ve soru-cevap kısmının ardından son buldu.