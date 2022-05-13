Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Vali Güner’den veda ziyaretleri

Cumhurbaşkanlığı’nın 11.05.2022 tarih ve 2022/209 sayılı Kararnamesi ile Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Bartın Valisi Sinan Güner Bartın’ın Ulus İlçesinde veda ziyaretlerinde bulundu.

Vali- Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Bartın Valisi Sinan Güner Ulus Kaymakamlığına veda ziyaretinde bulundu. Veda ziyareti sırasında Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, Abdipaşa Belediye Başkanı Yaşar Dönmez, Kumluca Belediye Başkanı İsmail Can, İl Encümeni Kadir Saraç, daire amirleri, esnaf odası başkanları ve siyasi parti temsilcileri hazır bulundu. Vali Güner Bartın’a hizmet etmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu ve görev süresince Bartın’a değer katacak birçok çalışma ve projenin başarılı bir şekilde hayata geçirildiğini, bu süre içinde tüm kurum paydaşlarıyla anlayış ve işbirliği çerçevesinde uyum içinde çalışıldığı için teşekkür etti.