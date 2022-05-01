Milletvekili Tunç; şehitlik ziyareti gerçekleştirdi

AK Parti Bartın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç; Ulus ilçesindeki köylerde şehitlerin kabristanlarına ziyaretlerde bulundu.

Ramazan Bayramı öncesi şehitlik ziyaretleri gerçekleştiren Yılmaz Tunç, "Bugün Arife Günü, şehitlerimizi mezarlarında ziyaret ediyoruz. Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun. Yarın Ramazan Bayramı. İnşallah bayramın huzur içerisinde geçmesini diliyorum. Bütün milletimizin İslam Alemi’nin ve Bartın’daki hemşehrilerimizin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Tabii diğer taraftan da terörle mücadele devam ediyor. Pençe kilit operasyonunda şehit olan askerlerimiz var. Buradan askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Buradan bütün şehitlerin ailelerimizi, gazilerimizi, şükranla, minnetle selamlıyorum. Onların da bayramlarını tebrik ediyorum terörle mücadeleden taviz vermeden devam ediyoruz. 40 yıldan bu yana mağdur eden bir terör örgütü ile karşı karşıyayız ve terörü bitirmek de kararlıyız Milletimizi huzursuz eden milletimizin özellikle Güneydoğu’da yaşayan halkımızı da 40 yıldan bu yana huzursuz eden oradaki insanların her açıdan zarar görmesini sağlayan terör örgütünün artık sonu da geldi. İnşallah kökünü kazıyınca kadar bu mücadele devam edecek. Tabii bayramda milletimiz bayramlaşmalar yoğun bir şekilde devam edecek. Salgın sonrası Ramazan ayında çok güzel İftar programlarında insanlarımızın birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu gördük. Rahmetiyle sonu geldi ve bugün de uğurluyoruz ben tekrar Ramazan’ı şerifinizi tebrik ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.