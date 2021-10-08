Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Rektör Uzun’u ziyaret etti

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’u ziyaret etti.

Rektörlük Senato Salonunda gerçekleştirilen ziyarette, Memur-Sen Bartın İl Başkanı Muhammed Akça, Şube Sekreteri İlyas Kara, Eğitim-Bir-Sen Üniversite Temsilcisi Doç. Dr. Ertuğrul Erdoğmuş ve beraberindekiler de yer aldı. Eğitim gündeminin ele alındığı görüşmede karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Bartın Üniversitesinin tüm bileşenleriyle büyük bir aile olduğunun altını çizen Rektör Uzun, ziyaretleri dolayısıyla Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın’a teşekkür etti.

Bartın Üniversitesinde gerçekleştirilen çalışmalardan da bahseden Rektör Uzun, “Tüm paydaşlarımızla bölgemizden başlayarak ülkemizin kalkınmasına değer katmak için büyük gayret gösteriyoruz. Sürdürülebilir gelişim hedefiyle durmadan çalışıyor ve her şeyin çok hızlı değiştiği günümüzde sadece bilgiyi aktaran değil, aynı zamanda üreten bir üniversite olma yolunda önemli başarılara imza atıyoruz. Gurur duyulacak bir gelişim gösterdiğimiz bu süreçte ‘Birlikte başarıyoruz’ anlayışıyla geleceğe sağlam adımlarla yürüyoruz” ifadelerini kullandı.

2021-2022 Akademik Yılın hayırlı olmasını dileyen Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın ise misafirperverlikleri ve yakın ilgileri dolayısıyla Rektör Uzun’a teşekkür etti.