Bartın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne asaleten Mehmet Özdemir atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama karaları Resmi gazete de yayımlandı. Karara göre, Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığında il müdürlüklerinde açık bulunan Bartın İl Müdürlüğü’nün ataması yapıldı. 7 Ekim 2022 tarihinden itibaren Bartın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü olarak vekaleten görev yapan Mehmet Özdemir asaleten atandı.