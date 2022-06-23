MEB Bakan Yardımcısı Şensoy, Rektör Uzun’u ziyaret etti

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’u ziyaret etti.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun tarafından üniversite bünyesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgilerin verildiği ziyarette, iş birliği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Bilimin ışığında parlak bir gelecek için gayret gösterdiklerinin altını çizen Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak bölgemizden başlayarak ülkemizin kalkınmasına yönelik hedeflerimiz var. Bu yönde tüm bileşenlerimiz ile birlikte gayret gösteriyoruz, geleceğe kararlı adımlarla yürüyoruz. Geleceğimizi inşa edecek çocuklarımızın ve gençlerimizin hayata hazır, sağlıklı ve mutlu bireyler olması için durmadan çalışıyoruz. Bilgi toplumunun tüm gerekliliklerini yerine getiren, alanında yetkin gençler yetiştirme ve eğitimi üretime dönüştürme yönündeki gayretlerimiz katlanarak artacaktır. Bu düşüncelerle geleceğe olan yürüyüşümüzde bizlere olan destekleri ve yakın ilgileri için Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Mahmut Özer’e ve nazik ziyaretleri ile bizleri motive eden değerlendirmeleri için ise Bakan Yardımcımız Sadri Şensoy’a teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Bakan Yardımcısı Şensoy ise Bartın Üniversitesinin çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade ederek, misafirperverlikleri için Rektör Uzun’a teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar’ın da yer aldığı ziyaret, Rektör Uzun’un Bartın Üniversitesinin gelişim öyküsünün anlatıldığı kitabı Bakan Yardımcısı Şensoy’a takdim etmesiyle son buldu.