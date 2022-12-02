Maden işçileri görevden alınan müdür yardımcısı için yürüdü

TTK Amasra Müessese Müdürlüğünde 14 Ekim 2022 tarihinde meydana gelen 42 maden işçisinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından TTK Zonguldak Armutçuk Müessese Müdür Yardımcısı Cüneyt Yamudi Amasra Müessese Müdürlüğüne Üretimden Sorumlu Müdür Yardımcısı olarak atandı. Yamudi’nin geçici olarak sürdürdüğü görevinden alınmasına tepki gösteren yaklaşık 450 maden işçisi görev bölgelerinde toplanarak TTK Amasra Müessese Müdürlüğü işletme kapısına yürüdü.

Burada konuyla ilgili açıklamada bulunan Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Amasra Şube Başkanı Ümit Çınar, “Biz, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’nde çalışan madenciler olarak liyakatsiz atamaların bedelini arkadaşlarımızın canlarıyla ve büyük bir acıyla ödedik. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz. Allah bu acıları bir daha göstermesin. Kazanın en önemli nedenlerinden birinin yetersiz idari yönetimden kaynaklandığını düşünüyoruz. Bu nedenle kazada ihmali bulunanların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz. Biz maden işçileri olarak Müessese idaresinde sadece siyasi görüşüne, hangi sendikaya yakın olduğuna bakılarak yapılan bazı atamalara karşı çıktık. Bu itirazımızı idareye yazılı olarak da bildirdik. Tüm uyarı ve itirazlarımız görmezden gelinmiş, bir memur sendikasına yakın olan Müessese Müdür Yardımcısı korunmuştur. Uyarı ve itirazlarımızdaki haklılığımız ne yazık ki yaşadığımız büyük acıdan sonra ortaya çıkmıştır. Kazanın ardından Amasra Müessesesini ayağa kaldırmak amacıyla, madencilik konusunda büyük tecrübesi bulunan, tahlisiye gibi çok daha riskli bir görevde bulunan, dünyanın bir çok ülkesinde iş güvenliği ve tahlisiye yarışmalarına katılan, madencilik ve iş güvenliği alanında çok sayıda makalesi bulunan, bu başarılarıyla dünya madencilik camiasında adından söz ettiren, Cüneyt Yamudi, Kasım ayı başında Müessese yönetimine geçici görevle atanmıştır. Amasra Müessesesinde çok kısa sürede tecrübesi, bilgisi ve idari anlayışıyla büyük bir acıyı yeni yaşamış biz madencilere güven vermiş, sadece bilgisi ve tecrübesiyle değil aynı zamanda maden işçilerinin moral ve motivasyonunu sağlamak için büyük çaba sarf etmiş olan Cüneyt Yamudi müdürümüzün geçici görevi bu hafta sonlandırılmıştır. Kazanın en önemli nedenlerinden biri olarak gördüğümüz liyakatsiz idari yapılanmayı dizayn eden bir memur sendikası, yaşanan büyük acıdan yine ders çıkarmamıştır ve müessese idaremizi yine liyakate dikkat etmeden sadece kendi siyasi görüşlerine uygun olarak dizayn etmeye çalışmaktadır. İtirazımız her şeye rağmen siyasi etkinin gölgesinde liyakatsizliği hakim kılmaya çalışan anlayışadır. Bedeli arkadaşlarının canıyla ödemiş biz maden işçileri, müessesemize yapılacak atamaların, bir memur sendikasının dayattığı siyasi bir anlayışa göre değil liyakate göre yapılmasını istiyoruz. Başta Cüneyt Yamudi ve onun gibi liyakatli isimlerin idaresinde ülkemize ve milletimize hizmet etmek istiyoruz. Yapılan atamalarda liyakate bakılmamasının bedelini biz ödemek istemiyoruz. Tüm siyasi ve yüksek idari kadrolardan beklediğimiz Amasra Müessesemize liyakatli idarecilerin atanmasıdır" dedi.

“Madenci feneri sönmeyecek”, “Ankara duy sesimizi”, “Dik dur eğilme madenci seninle” şeklinde sloganlar atan madenciler açıklamanın ardından tekrar görev bölgelerine döndü.