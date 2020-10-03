Kozcağız Barajı Enerji Dağıtım Merkezi ve Nakil hattı hizmete girdi

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Bartın’da inşasına başlanan ve yapımı büyük ölçüde tamamlanan Kozcağız Barajı’nın Enerji Dağıtım Merkezi ve Nakil hattı hizmete girdi.

Yapım çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan Kozcağız Barajı temelden 54 metre yüksekliğe ve 46.09 milyon m3 su biriktirme hacmine sahip olacak. Barajın tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte tarlalardaki verim artacak, yörede ürün çeşitliliği sağlanacak. Ayrıca Q500 taşkın hidrografını rezervuarda tutacak olan baraj Kozcağız Ovasında ve Bartın şehrinde meydana gelecek taşkın debilerinde önemli ölçüde düşüş sağlayacak. Projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2019 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 20 milyon 56 bin 999 TL gelir artışı sağlanması hedefleniyor.

Enerji Dağıtım Merkezi ve Nakil Hattı tamam

Bartın Valiliğince yapılan açıklama ile Kozcağız Barajı Enerji Dağıtım Merkezi ile Nakil Hattının hizmete girdiği duyuruldu.

Açıklamada, “İlimiz yatırım projelerinden bir olan Kozcağız Barajı Enerji Dağıtım Merkezi ve İrtibat Projesi kapsamında Kumluca ve Hasankadı Beldeleri ile civar köylerinin enerjisini ve güvenliğini sağlayabilmek için DSİ tarafından tahsis edilen alana yatırımcı kuruluş Bartın Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yeni bir dağıtım merkezi ve enerji nakil hatları tesis edilmiştir. Bartın Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yürütülen ve kamu yatırımı olan proje tamamlanarak bölge halkının hizmetine sunulmuştur.” ifadelerine yer verildi.

Tamamlanan projeler arasında Terkehatipler Köyü Enerji Altyapısı Yenileme Projesinin de yer aldığı belirtilirken, “Yatırımcı kuruluş Bartın Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından İlimiz yatırım projelerinden bir olan Terkehatipler Köyü Enerji Altyapısı Yenileme Projesi kapsamında köyün enerji nakil hatları, 6 adet yeni trafo montajı ile sokak aydınlatmaları yenilenmiştir. Proje fiziki olarak tamamen bitirilmiş olup geçici kabul aşamasındadır.” denildi.