Köksal Toptan: “Bartın Üniversitesinde iftihar duyulacak çalışmalar yapılıyor”

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 23. Dönem Meclis Başkanı Köksal Toptan, Bartın Üniversitesini (BARÜ) ziyaret ederek, son yıllarda elde edilen başarılar ile yükselen ivmenin farkında olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 23. Dönem Meclis Başkanı Köksal Toptan bir dizi ziyaretler için geldiği Bartın’da Bartın Üniversitesini (BARÜ) ziyaret etti. BARÜ Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette, 22. Dönem Bartın Milletvekili Mehmet Asım Kulak da yer aldı.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, kuruluşundan bugüne yakın ilgileri ve destekleri için Toptan’a teşekkürlerini iletti.

“Geleceğimize değer katan projeler üretiyoruz”

Rektör Uzun, üniversite olarak yapılan faaliyetler ve alınan başarılar hakkında bilgiler de vererek “Bartın Üniversitesi olarak bölgemizden başlayarak ülkemizin kalkınmasına büyük önem veriyoruz. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi dahilinde Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları alanında Üniversitemizin ihtisaslaşmasıyla birlikte bölgesel dinamikleri göz önüne alarak çok değerli projeler üretiyor, ülkemizin ihtiyacı olduğu her noktaya temas etmeye çalışıyoruz” dedi.

“Ulusal ve uluslararası sıralamalarda yükselişimiz sürüyor”

Rektör Uzun, ‘sürdürülebilir gelişim’ hedefiyle her geçen dönem önemli mesafeler kat ettiklerinin de altını çizerek “Oluşturduğumuz ekosistem ile birlikte tüm bileşenlerimizin azami gayretleri sonucunda ulusal ve uluslararası derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmelerinde hızlı bir yükselişe geçtik. Times Higher Education (THE), Webometrics, Web Of Science, URAP sıralamaları başta olmak üzere birçok alanda önemli bir yükseliş kaydettik. Hedefimiz bu sıralamalarda daha da yukarılara çıkmak, bilgiyi aktaran değil aynı zamanda üreten bir yükseköğretim kurumu olarak ülkemizin gelişimine değer katmaktır” ifadelerini kullandı.

“Bartın Üniversitesi ile iftihar ediyoruz”

Kuruluşundan bugüne kadar Bartın Üniversitesini yakından takip ettiğini belirten Toptan, son yıllarda elde edilen başarılar ile yükselen ivmenin farkında olduğunu ifade etti.

Toptan, “Bartın Üniversitesi kurulduğu 2008 yılından bugüne kadar çok önemli mesafeler kat etti. Ancak son yıllarda ortaya konan vizyonun bir sonucu olarak hem ulusal hem de uluslararası bilim camiasında Bartın Üniversitesinin adını daha fazla duyuyor, gelecek adına fazlasıyla umutlanıyoruz. Akademisyeni ve öğrencisiyle bir bütün olan, yüksek başarıları arzulayan Bartın Üniversitesi, inanıyorum ki gelecek yıllarda çok daha büyük başarılara imza atacak. Bizlere bu güzel tabloyu sunan başta Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun olmak üzere tüm akademik ve idari insan kaynağını can-ı gönülden kutluyorum” dedi.