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Kızılay ekibi Ulus’ta kan bağışlarını kabul ediyor

Karabük Kızılay Başkanlığı ekiplerince Bartın’ın ulus ilçesinde pandemi ve acil ihtiyaçlar için kan bağış kampanyası sürüyor.

BARTIN 27.08.2021, 18:39
Kızılay ekibi Ulus’ta kan bağışlarını kabul ediyor

Karabük Kızılay Başkanlığı ekiplerince Bartın’ın ulus ilçesinde pandemi ve acil ihtiyaçlar için kan bağış kampanyası sürüyor.

Toplumsal aşılama, bağışıklık hedeflerini yakalama çalışmalarının yanı sıra pandemi şartları altında kan bağışı stoklarını yüksek tutan Kızılay, kan bağışında yoğun mesai harcıyor.

Üç aylık periyotlarla Ulus ilçesindeki belediye girişinde mobil kan bağış istasyonu kuran ekipler bir günde 39 kan bağışı topladı. Kan bağışlamak isteyen ancak şartları sağlayamayan dört bağışçının ise bağışları kabul görmedi.

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