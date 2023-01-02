Kassanov’dan birlik ve beraberlik mesajı

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Kassanov, mesajında 2022 yılının değerlendirmesini yaparak 2023 yılı için birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Ahıska Türklerinin 78 yıldır vatan hasreti çektiğini belirten Kassanov, "2022 yılı DATÜB olarak oldukça başarılı bir yıl oldu. Yapılan resmi görüşmeler var olan sorunların çözümü istikametinde oldukça önemliydi.Türkiye Devletimizin milletimize olan sevgisi neticesinde Ukrayna’dan 5 bine yakın kardeşimiz iskanlı göç çerçevesinde Türkiye’ye tahliye edilirken, serbest göçle gelen binlerce Ahıskalı Türk hemşerimiz de bizlere sağlanan ’İstisnai vatandaşlık’ hakkından yararlanarak Türk vatandaşı oldu" dedi.

Kassanov, "Bu yeni yıl her zamankinden daha çok akılla, mantıkla hareket edeceğimiz ve birbirimize karşı kin, nefret, kıskançlık gibi kötü hisleri bir tarafa bırakacağımız bir yıl olsun. Zamanımızı gereksiz şeyler yerine daha güzel çalışmalara harcayabiliriz. Birliğimize daha fazla verimli, bilgili, dünya görüşlü gençlerimizi katarak daha güzel sonuçlar elde etmemiz gerektiği düşüncesindeyim. Tek ihtiyacımız olan şey birliktir. Bir olduktan sonra üstesinden gelemeyeceğimiz sorunlar kalmayacaktır" ifadelerini kullanarak birlik beraberlik mesajı verdi.

Hedeflerinden de bahseden Kassanov, "DATÜB’ün nihai hedefleri içerisinde bulunan vatanımız Ahıska’ya dönüş haklarımızın iadesi, arzu eden Ahıskalı Türk kardeşlerimizin Türkiye’ye gelişi ve kardeşlerimizin yaşadıkları ülkelerde güçlenmesine destek doğrultusunda çalışmalarımız devam etmektedir. Gençlerimizin daha eğitimli olması için elimizden gelen tüm imkanları seferber ediyor, onların sesinin her zaman yükseklerden gelmesini arzu ediyoruz. Şunu özellikle belirtmek istiyorum ki, daha yapacak işlerimiz ilerdedir. Birliğimiz sağlam olursa önümüzde hiçbir problem kalmaz. İnanıyorum ki, milletimizin sonu hayırlı olacaktır" ifadelerine yer verdi.