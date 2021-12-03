Karayolundaki su birikintileri tehlikeye davetiye çıkardı

Bartın’da Apdipaşa Kastamonu Pınarbaşı karayolunda yağış sonrası yaşanan su birikintileri adeta tehlikeye davetiye çıkardı.

Ulus Ağaköyü çıkışında 12 ila 14. kilometreler arasında yağışlar sebebiyle su birikintileri meydana geldi. İki kilometrelik mesafedeki karayolu kenarlarındaki emniyet taşkın çıkışlarının yetersiz kaldığından yağışlarda su birikintileri oluşturduğu gözlendi. Geçen 3 Ekim Pazar günü güzergahı kullanan ve Ankara’da düzenlenen MHP İstişare Toplantısına katılmak üzere seyir halinde olan midibüs devrilmiş kazada iki kişi ölmüş 19 kişi yaralanmıştı.

Ulus Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı aynı zamanda Kumluca Bahçecik köyü Muhtar Barış Gökalp "Bartın Karayolları 15. Bölge müdürlüğü ekiplerinin can kaybı ve maddi hasarlı kazaların yaşanmaması dileklerimizle, hizmetleriyle müdahalede bulunmalarını bekliyoruz" dedi.