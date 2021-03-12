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‘İstiklal ve İstikbalin Şairi: Mehmet Akif’

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından İstiklal Marşı’nın Milli Marş olarak kabul edilişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla ‘İstiklal ve İstikbalin Şairi: Mehmet Akif’ adlı etkinlik gerçekleştirildi.

BARTIN 12.03.2021, 20:59
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‘İstiklal ve İstikbalin Şairi: Mehmet Akif’

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından İstiklal Marşı’nın Milli Marş olarak kabul edilişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla ‘İstiklal ve İstikbalin Şairi: Mehmet Akif’ adlı etkinlik gerçekleştirildi.

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından çevrimiçi olarak gerçekleştirilen konferans yoğun ilgi gördü. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bir asır önce istiklal ve istikbal mücadelesi verdiğimiz zor zamanların bir özeti olan İstiklal Marşı’mız, milletimizin kahramanlığını, azmini, inancını ve kararlılığını özetleyen önemli bir beyannamedir” dedi.

“Tarihi bir vesika ve geleceğimiz için rehber”

İstiklal Marşı için tarihi bir vesika ve gelecek için bir rehber tanımlamasını yapan Rektör Uzun, “Vatan Şairimizin ebedileşen eseri yazıldığı dönemin mücadelesine ve millet olarak kenetlenmeye katkı sağlamakla birlikte, bugün de bizleri yüreklendirmeye devam etmektedir. Bu abidevi eser milli benlik ile kimliğimiz haline gelmiş ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 2021 yılı ‘Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı’ olarak kabul edilmiştir. Bu düşüncelerle, İstiklal Marşı’mızın TBMM’de kabulünün 100. yıl dönümünde, Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

“Akif, toplumla bütünleşmiş bir vatan şairidir”

Etkinlikte, Yazar, Şair ve akademisyen Dr. Öğr. Üyesi Şeref Akbaba tarafından ‘İstiklal ve İstikbalin Şairi: Mehmet Akif’ adlı bir konuşma yapıldı. Dr. Öğr. Üyesi Akbaba, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un hayatından kesitlere yer vererek “Eğer Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı bugün yazılsa (İnşallah bir daha yazılmasın) ya da 100 yıl sonra yazılsa yine kuşatıcılığını sürdürürdü. Mehmet Akif’in şiirleri içinse bir şeyler söylemek gerekirse; Çanakkale Şehitleri için yazdığı şiire bakıldığında Çanakkale için yazılan birçok eser olmasına rağmen Akif’in eseri her Çanakkale töreninde ‘şu boğaz harbi nedir var mı ki dünyada eşi’ mısralarıyla başlanır. Dikkat edilirse Akif, hayatın her yanına şiirleriyle gelmiştir. Ben bunu bir şair olarak söylüyorum Akif’in şiirleri toplumla bütünleşmiş adeta toplumun her merkezine şiirleriyle ulaşmıştır” diye konuştu.

“İnsanlar Akif’in şiirlerinde kendilerini bulmuştur”

Mehmet Akif Ersoy’u şiirin elçisi olarak aktaran Dr. Öğr. Üyesi Akbaba, “Akif, şiirin elçisidir ve bu yönü ile şiiri sevdiren şairimizdir. Yani toplumun her kesiminden her eğitim seviyesinden insan Akif’ten iki mısra okur. Akif sadece dönemi itibari ile değil İstiklal marşının 100. Yılında bile Anadolu coğrafyasından herkesin şiirle buluşmasına, şiirinden iki mısra ezberlemesine sebep olmuştur. İnsanlar Akif’in şiirlerinde kendilerini bulmuştur ve İstiklal Marşından, Çanakkale Şehitlerine eserinden ya da diğer eserlerinden bir iki dize alarak Akif’in eserleri ile beslenmiştir. Dünya üzerinde kitleler üzerinde, eğitim kurumlarında bu denli okutulup bu kadar gündemde olan Akif’ten başka bir şair olduğunu düşünemiyorum” şeklinde konuştu.

“Akif farklı farklı meziyeti olan komple bir insandır”

Dr. Öğr. Üyesi Akbaba, Mehmet Akif’in şair olarak doğduğunu da kaydederek “Akif farklı farklı meziyeti olan komple bir insandır. Sporcudur değişik spor dalları ile uğraşmıştır: güreşçi, yüzücü, koşucu ve gülle atma. Dikkat edildiğinde kendisine zaman ayıran bir insandır. Küçük yaşta hafızlığını tamamlamış ve musikiye merak sarmıştır. İyi bir hatiptir. Aynı zamanda şiir onun çocukluktan beri hayalindedir. Hani Ziya Paşa’nın bir sözü vardır ‘Şair, şair doğar anadan/ Âsarı görünür iptidan.’ Yani Akif şair doğmuştur” ifadelerine yer verdi.

Konferans, karşılıklı soru ve cevapların alınmasının ardından son buldu.
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