İlim Yayma Vakfı’ndan Rektör Uzun’a ziyaret

İlim Yayma Vakfı Genel Müdürü Adem Yavuz, Akademik Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. İdris Sarısoy ve beraberindeki heyet Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’u ziyaret etti.

Ziyarette vakfın yükseköğretim alanına sunduğu katkılar hakkında görüş alışverişinde bulunularak İlim Yayma Ödülleri süresince duyuru ve tanıtım konusunda yapılabilecek ortak çalışmalar konuşuldu.

Bartın Üniversitesinin bölgesel odaklı çalışmalarından da övgüyle bahsedildiği ziyarette, Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun tarafından “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” ihtisaslaşma çalışmaları ile bu kapsamda gerçekleştirilecek “IV. Ar-Ge Proje Pazarı” konularında bilgiler aktarıldı.

Gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesinin bölgesinden başlayarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaya yönelik hedefleri var. İhtisaslaşma alanımıza yönelik çalışma alanlarımız arasında yer alan ‘Akıllı Lojistik’, ‘Akıllı Endüstri’, ‘Akıllı Şehir’, ‘Akıllı Enerji’ ve ‘Akıllı Sağlık’ başlıklarında önemli çalışmalar yapmaktayız. Bu doğrultuda ihtisaslaşma alanımıza yönelik tematik olarak gerçekleştireceğimiz ‘IV. Ar-Ge Proje Pazarı’ etkinliğini ile de ülkemizin milli teknoloji hamlesine katkılar sunmak istiyoruz. Başvuruların devam ettiği etkinliğimize ‘Benim de bir fikrim var’ diyen herkesi davet ediyoruz. Bu düşüncelerle nazik ilgileri için İlim Yayma Vakfı Genel Müdürü Adem Yavuz başta olmak üzere İlim Yayma Vakfı heyetine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yakın ilgileri dolayısıyla Rektör Uzun’a teşekkür eden İlim Yayma Vakfı Genel Müdürü Yavuz ise Bartın Üniversitesindeki çalışmaları ilgiyle takip ettiklerini ve oldukça faydalı bir görüşme gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

2019 yılında “Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri” kategorisinde İlim Yayma Ödülüne layık görülen Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran’a yeni görevinde başarılar da dileyen Yavuz, “Millilik bilincine sahip, Türkiye’nin ve insanlığın hayrına katkı sağlayan çalışmaları dolayısıyla Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran, 2019 yılında İlim Yayma Ödülüne layık görüldü. Gurur duyulacak çalışmalara imza atan değerli hocamıza yeni görevinde başarılar diliyorum. Bartın Üniversitesine gayretleriyle değer katacağına yürekten inanıyorum” diye konuştu.

Ziyarette İlim Yayma Vakfı heyetiyle birlikte AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı da yer aldı.