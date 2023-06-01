Hac seminerleri sona erdi

2023 yılında Bartın’dan Hacca gidecek vatandaşlara yönelik "Hac Eğitim Seminerleri" gerçekleştirildi.

Bartın Çatmaca Yunus Emre Camii konferans salonunda düzenlenen seminerlerde, hacı adayları manevi yolculuğa hazırlanmak üzere hac ve umre ibadeti konusunda bilgilendirildi.

Seminerlerde İl Müftüsü Ömer Keskin başta olmak üzere İl Müftü Yardımcıları, Şube Müdürleri ve vaizler tarafından hacı adayları hac ve umre ibadeti konusunda bilgilendirilirken merak edilen sorulara da yanıt verildi.

Hacı adaylarının ibadetleri esnasında dikkat etmesi gereken hususlarda da bilgiler aktarıldı.