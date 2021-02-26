Genel Başkan Kassanov’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğum günü tebriği

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum günü dolayısıyla tebrik mesajı yayınladı.

Kassanov mesajinda, “Bugün, DATÜB olarak, ‘Gelecek İçin Birlik Olalım’ sloganı ile çıktığımız bu yolda bize desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, 76 yıldır vatan hasreti ile yaşayan Ahıskalı Türklerin sorunlarının çözümü istikametinde büyük adımlar atan, sıkıntılı durumda yaşayan kardeşlerimizi yurtdışından getirip anavatana kavuşturan, hizmetleri, feraseti, cesareti ve aklıyla milletimizin gönlünde taht kuran Milletin adamı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum günüdür. Ahıskalı Türkler ve DATÜB Ailesi olarak, sadece Türk Dünyası’nın değil aynı zamanda dünyadaki tüm Müslümanların ve mazlumlarım yanında olan Cumhurbaşkanımızı 67’nci doğum günü dolayısıyla yürekten kutluyoruz. İyi ki doğdunuz, millete hizmet yolunda nice yaşlara Cumhurbaşkanımız” ifadelerine yer verdi.