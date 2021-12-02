Geleceğin girişimcileri bu etkinlikte bir araya geldi

Bartın Üniversitesinin KOSGEB iş birliğinde gerçekleştirdiği etkinlikte girişimcilik ve inovasyonun önemine vurgu yapılarak KOSGEB destekleri hakkında bilgiler verildi.

Bartın Üniversitesi ve KOSGEB iş birliğinde “Girişimcilik, İnovasyon ve KOSGEB Destekleri” adlı etkinlik gerçekleştirildi. Kutlubey Yerleşkesi Kütüphane Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe üniversite ve lise öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Gerçekleştirilen etkinliğin önemine vurgu yapan Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran, “Bilginin her geçen gün önemini artırdığı ve üretim sürecine yoğun olarak girdiği bu dönemde, yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesi ayakta kalmanın olmazsa olmazlarından biri olmuştur. Bu doğrultuda bugün gerçekleştirilen etkinliği çok önemli buluyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Girişimciliğin desteklenmesinin ekonomik açıdan önemine değinen KOSGEB Girişimcilik Dairesi Başkanı C. Arda Taşkıran ise “KOSGEB olarak verdiğimiz desteklerle piyasalara hareketlilik kazandırarak rekabetin sağlıklı işleyişine, verimlilik artışıyla beraber bir ülkenin ekonomik olarak büyümesine ve bu büyümenin istikrarlı bir şekilde sürdürülmesine önemli katkılar sağlamaktayız. Kıyasıya rekabetin olduğu günümüz dünyasında, girişimcilik fikirlerinin hayatta kalmasının zor olduğunu da biliyoruz. Girişimcilik fikirlerin oluşması kadar bu fikirlerin sürdürülebilirliğini önemsiyoruz. Bu fikirlerin ve işletmelerin hayatta kalma oranlarını artırmak için, girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek için destekler sağlıyoruz. Girişimciliğe yönelik örgün ve yaygın eğitim programları girişimcilik eğitimlerinin niteliğinin artırılması, girişimcilerin ödüllendirilmesi gibi faaliyetlerle girişimcilik kültürüne katkılar sunmaya gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

Yapılan açılış konuşmaların ardından söz alan KOSGEB Bartın Müdürü Gökhan Akdağoğlu, “Girişimcilik, İnovasyon ve KOSGEB Destekleri” adlı sunumunu gerçekleştirdi. Akdağoğlu, KOSGEB’in kuruluş sürecinden ve KOSGEB desteklerinden bahsederek “Geleneksel Girişimci Destek Programı”, “İleri Girişimci Destek Programı” ve “Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı” hakkında bilgiler verdi.

Akdağoğlu, KOSGEB Bartın Müdürlüğü olarak bugüne kadar Bartın’da 450 kadar girişimcinin desteklendiği ve bu kapsamda yaklaşık 15 Milyon TL destek verdiklerini de sözlerine ekledi.

Etkinlikte söz alan Özel Estetik Diş Laboratuvarı’ndan Girişimci Ali Kütükbaş ile Megg Decor’dan Girişimci Gökçe Bayraktar tarafından tecrübe paylaşımında bulunuldu.

Kütükbaş, 25 yıl önce çalışan olarak başladığı mesleğine KOSGEB desteğiyle kendi iş yerini kurduğunu belirterek, bölgede bu alanda tek üretim tesisine sahip olduklarını aktardı.

KOSGEB ileri Girişimcilik Destek Programı Desteğiyle kurdukları fabrikalarında 13 kişiye istihdam sağladıklarını ifade eden Bayraktar ise 25 40’dan fazla ülkeye ihracat yapan bir kuruluş haline geldiklerini söyledi.

Etkinlik karşılıklı soru ve cevapların alınmasının ardından son buldu.