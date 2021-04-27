Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından gerçekleştirilen sempozyumda gelişen ve değişen dünyada ebelik hizmetleri konusunda yaklaşımlar ele alındı.

Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 21-28 Nisan Ulusal Ebeler Haftası kapsamında “Değişen Dünyada Ebelik Sempozyumu” gerçekleştirildi. Farklı görüş açılarıyla ebelik hizmetlerindeki mevcut durum ve gelecekteki uygulamaların konuşulduğu etkinliğe yurt içi ve yurt dışından 1.143 kişi katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’un eşi Hatice Uzun, ebelerin sağlıklı birey, aile ve toplumun oluşmasında önemli bir görevi yerine getirdiğini söyledi.

“Ebelik, sağlık sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından biridir”

Ebelik mesleğinin toplumsal saygınlığı olan, tarihi ve işlevselliği yönünden dünyanın en eski ve ilk bütüncül mesleklerinden biri olduğunu da ifade eden Uzun, “Tüm dünyada aile sağlığını korumak ve yükseltmek için var olan ebelik mesleği, yüklendiği bu önemli misyon ile toplum için vazgeçilmez meslekler arasında yer alır. Ebeler, doğum öncesinde ailenin yanındadır. Doğum esnasında ve sonrasında yine ebeler anne ve çocuğun yanında, yakınında bulunur. Yeni bir canlının dünyaya gelmesine yardımcı olurlar. Doğum ağrısı çeken bir annenin acısını dindirirler. Ailelerin özlemle bekledikleri en yeni üyelerini kucaklamalarını sağlarlar. Toplum içerisinde saygın bir yere sahip olan ebeler, aynı zamanda kadının, ailenin ve toplumun sağlık danışmanlarıdır. Sağlık sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından biridir.” dedi.

“Ebeler toplumumuzda çok önemli bir yere sahiptir”

Ebelik mesleği hakkında bilgiler veren Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevim Çelik, “Ebelik, gebelik döneminde gebeliğin teşhisi ve gözetimi ile normal doğum yaptırmakla görevli kişilerin oluşturduğu profesyonel bir meslektir. Annenin gebelik süresince sağlıklı olması ve sağlıklı bir bebeğin dünyaya gelmesinde ebelerin önemi tartışılmazdır. Ağır fedakârlıklar içerisinde görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye çalışan ebeler, sağlık sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Ne yazık ki ebelerin önemi istenilen düzeyde anlaşılamamaktadır. Yaptığımız etkinlikler ile ebelerimizin seslerini ve sorunlarını daha fazla kitlelere ulaştırmaya ve çözüm bulmaya gayret ediyoruz.” diye konuştu.

Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak geleceğe değer katan bir yapıda çalışmalar yapmaya gayret gösterdiklerinin de altını çizen Çelik, “Yeni bir fakülte olarak kısa zamanda önemli kazanımlar elde ettik. Fakültemizde öğretim üyesi ve laboratuvar yeterliliğini sağlayarak 2022 yılında Ebelik Bölümümüze öğrenci alımı yapmayı ve nitelikli ebeler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.” ifadelerini kullandı.

“Ebelik hizmetlerinin iyi yönetimi ülkenin gelişmişliğine katkı sağlayacaktır”

Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü, Sempozyum Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hacer Yalnız Dilcen ise ebelik mesleğinin önemine vurgu yaparak “Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren bulgular, anne ölüm hızı, doğurganlık hızı, bebek ölüm hızıdır. Bunların tamamı ebelik hizmetlerinin içerisindedir. Ebelik hizmetlerinin iyi yönetilmesi ülkenin gelişmişliğine katkı sağlayacaktır. Dünya Sağlık Örgütü, tüm anne ölümlerinin, ölü doğumların ve yeni doğan ölümlerinin yüzde 83’ünün ebelik bakım programları ile önlenebileceğini tahmin etmektedir.” şeklinde konuştu.

Önemli konular, uzman konuklar tarafından tartışıldı

Açılış konuşmalarının ardından sempozyum “Farklı Gözlerde Ebelik” oturumu ile başladı. Bu oturumda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı ve Anadolu Ebeler Derneği Başkanı Prof. Dr. Fatma Deniz Sayıner “Ebe Liderliğinde Doğum”, İzmir Demokrasi Üniversitesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Uzman Ebe Ayşegül Kurt “Türkiye’de Ebe Gözüyle Ebelik”, İngiltere’deki Gateshead Sağlık NSH’den Op. Dr. Handan Yılmaz Palta “Türkiye’de ve İngiltere’de Hekim Gözüyle Ebelik” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

Öğleden sonra gerçekleştirilen “Gelişen ve Değişen Dünyada Ebelik Hizmetleri” adlı oturumda ise Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü’nden Dr. Arş. Gör. Yeliz Çakır Koçak “ICM Temalarıyla Sağlıklı Yarınlar İçin Ebeleri Güçlendirmek”, İngiltere Surrey Üniversitesi’nden Arş. Gör. Güldane Damla Kaya “Dünyada Ebelik İnovasyon Örnekleri”, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü’nden Dr. Öğr. Gör. Yasemin Erkal Aksoy “Değişen Dünyada Ebelik Hizmetlerinde ‘Teletıp’ Uygulamaları” adlı konuşmalarını yaptı.

Sempozyum, katılımcıların soru ve önerilerinin ardından Sempozyum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hacer Yalnız’ın tüm konuşmacı ve katılımcılara katkıları için teşekkürlerini içeren kapanış konuşmasıyla son buldu.