Cumhuriyet bayramı satranç turnuvası düzenlendi

Bartın Ulus ilçesinde satranç turnuvası tamamlandı.

Satranç Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen turnuva belediye oteli havuzlu salonda yapıldı. Müsabakalarda 14 yaş altı kategoride birinciliği Muhammed Emin Şahin kazandı. Genel kategori büyükler statüsünde ise birinciliği Orhan Kazguç kazandı.

Dereceye giren oyunculara madalya ve kupaları verildikten sonra, satranç şube sorumlusu ve eğitici uzman personel ile toplu halde fotoğraf çekildi.