banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Bunalan çocuklar yoga ile rahatladı...
Bunalan çocuklar yoga ile rahatladı...
Covid-19 aşı çalışmaları ile ilgili yeni gelişme
Covid-19 aşı çalışmaları ile ilgili yeni gelişme
Şeffaf maskeye rekor talep
Şeffaf maskeye rekor talep
Polis dezenfektan sordu ama...
Polis dezenfektan sordu ama...

‘Covid-19 Pandemisi’nde Hemşire Olmak’ adlı online seminer gerçekleştirildi

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER FAKÜLTESİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN ONLİNE SEMİNERDE, 3 FARKLI ÜLKEDE KORONAVİRÜS (COVİD-19) SALGINI SÜRECİNDEKİ HEMŞİRELİK UYGULAMALARI ANLATILDI.

BARTIN 20.10.2020, 13:38
2
‘Covid-19 Pandemisi’nde Hemşire Olmak’ adlı online seminer gerçekleştirildi

Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi tarafından gerçekleştirilen online seminerde, 3 farklı ülkede Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecindeki hemşirelik uygulamaları anlatıldı.

Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi tarafından ‘Covid-19 Pandemisi’nde Hemşire Olmak’ adlı online seminer düzenlendi. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve İngiltere’den konuşmacıların yer aldığı seminere Türkiye’nin 20 farklı ilinden akademisyen, hemşire ve hemşirelik öğrencilerinden oluşan 250 kişi katıldı.

Sağlık Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevim Çelik’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen online seminerde, Amerika Birleşik Devletleri California Eyaleti’nden Evde Bakım Hemşiresi olarak çalışan Canan Cermen, Almanya’da Marien Hospital Aachen Hastanesinde Yönetici olarak çalışan Sermin Tan Kaya ve İngiltere’de Royal Devon&Exeter Hastanesinde çalışan Hemşire Çisem Handley birer konuşma yaptı.

Konuşmacılar Covid-19 Pandemi sürecinde çalıştıkları ülkelerdeki sağlık hizmetleri, çalışma koşulları ve kendi çalışma deneyimleri ile ilgili bilgi paylaşımında bulundular. Seminerde ayrıca pandemi sürecinde hemşirelerin yaşadığı problemler, farklı bir ülkede hemşire olarak çalışmanın güçlükleri, yaşadıkları ülkelerdeki toplumun hemşirelik mesleğine bakış açısı ve bu ülkelerde çalışmak isteyen hemşireler için öneriler de konuşuldu.

Online olarak gerçekleştirilen etkinlik karşılıklı soru ve cevapların ardından son buldu.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
17°
parçalı bulutlu
banner378
Namaz Vakti 20 Ekim 2020
İmsak 05:50
Güneş 07:14
Öğle 12:54
İkindi 15:53
Akşam 18:24
Yatsı 19:43
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 11
3. Karagümrük 5 8
4. Antalyaspor 5 8
5. Erzurumspor 4 7
6. Galatasaray 5 7
7. Sivasspor 4 7
8. Kasımpaşa 5 7
9. Hatayspor 4 7
10. Göztepe 5 6
11. Konyaspor 4 6
12. Kayserispor 5 6
13. Çaykur Rizespor 5 5
14. Trabzonspor 5 5
15. Malatyaspor 5 5
16. Denizlispor 5 5
17. Gaziantep FK 5 4
18. Beşiktaş 4 4
19. Gençlerbirliği 4 4
20. Başakşehir 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 5 12
2. Tuzlaspor 5 11
3. Altay 5 10
4. Ankara Keçiörengücü 5 10
5. Adanaspor 5 9
6. Altınordu 5 9
7. Adana Demirspor 5 8
8. Samsunspor 5 8
9. Giresunspor 5 8
10. Bursaspor 5 7
11. Balıkesirspor 5 6
12. Akhisar Bld.Spor 5 5
13. Bandırmaspor 5 5
14. Ümraniye 5 4
15. Ankaraspor 5 4
16. Eskişehirspor 5 3
17. Menemen Belediyespor 5 2
18. Boluspor 5 1
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Aston Villa 4 12
3. Liverpool 5 10
4. Leicester City 5 9
5. Arsenal 5 9
6. Wolverhampton 5 9
7. Tottenham 5 8
8. Chelsea 5 8
9. West Ham 5 7
10. Leeds United 5 7
11. Man City 4 7
12. Southampton 5 7
13. Newcastle 5 7
14. Crystal Palace 5 7
15. M. United 4 6
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 5 1
20. Fulham 5 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 6 11
2. Villarreal 6 11
3. Real Madrid 5 10
4. Getafe 5 10
5. Cádiz 6 10
6. Granada 5 10
7. Real Betis 6 9
8. Atletico Madrid 4 8
9. Barcelona 4 7
10. Sevilla 4 7
11. Osasuna 5 7
12. Elche 4 7
13. Valencia 6 7
14. Athletic Bilbao 5 6
15. Eibar 6 5
16. Huesca 6 5
17. Celta de Vigo 6 5
18. Deportivo Alaves 6 4
19. Real Valladolid 6 3
20. Levante 5 3