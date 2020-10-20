‘Covid-19 Pandemisi’nde Hemşire Olmak’ adlı online seminer gerçekleştirildi
BARTIN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER FAKÜLTESİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN ONLİNE SEMİNERDE, 3 FARKLI ÜLKEDE KORONAVİRÜS (COVİD-19) SALGINI SÜRECİNDEKİ HEMŞİRELİK UYGULAMALARI ANLATILDI.
Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi tarafından gerçekleştirilen online seminerde, 3 farklı ülkede Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecindeki hemşirelik uygulamaları anlatıldı.
Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi tarafından ‘Covid-19 Pandemisi’nde Hemşire Olmak’ adlı online seminer düzenlendi. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve İngiltere’den konuşmacıların yer aldığı seminere Türkiye’nin 20 farklı ilinden akademisyen, hemşire ve hemşirelik öğrencilerinden oluşan 250 kişi katıldı.
Sağlık Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevim Çelik’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen online seminerde, Amerika Birleşik Devletleri California Eyaleti’nden Evde Bakım Hemşiresi olarak çalışan Canan Cermen, Almanya’da Marien Hospital Aachen Hastanesinde Yönetici olarak çalışan Sermin Tan Kaya ve İngiltere’de Royal Devon&Exeter Hastanesinde çalışan Hemşire Çisem Handley birer konuşma yaptı.
Konuşmacılar Covid-19 Pandemi sürecinde çalıştıkları ülkelerdeki sağlık hizmetleri, çalışma koşulları ve kendi çalışma deneyimleri ile ilgili bilgi paylaşımında bulundular. Seminerde ayrıca pandemi sürecinde hemşirelerin yaşadığı problemler, farklı bir ülkede hemşire olarak çalışmanın güçlükleri, yaşadıkları ülkelerdeki toplumun hemşirelik mesleğine bakış açısı ve bu ülkelerde çalışmak isteyen hemşireler için öneriler de konuşuldu.
Online olarak gerçekleştirilen etkinlik karşılıklı soru ve cevapların ardından son buldu.
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