Çöken köy yoluyla 3 aydır kimse ilgilenmedi

Bartın’da, Mart ayında etkili olan sağanak yağış sonrası heyelan meydana gelen Bahçeçik köyünün yolunda 3 aydır hiçbir çalışma yapılmadı.

Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Bahçecik köyünde Mart ayında etkili olan yağmur sonrası yumuşayan toprak yollarda heyelana neden oldu. Heyelan sonrası yolun bir bölümünde çökme yaşandı. Çöken yolla ilgili Bartın Valiliği ve Bartın İl Özel İdaresi hiçbir önlem almazken, aradan geçen 3 ayda da yolda hiçbir çalışma başlatılmadı.

Yetkililer tarafından yolda herhangi bir önlem de alınmazken, köy halkı yetkililere tepki gösterdi. 3 aydır hiçbir yetkilinin ne bir önlem ne de bir çalışma başlattığını ifade eden köy sakinleri, "Bartın Valiliği ve İl Özel İdaresi resmin köyümüzü unuttu. Köyümüze hiçbir şekilde ne bir yetkili geliyor ne de bir hizmet geliyor. Köyümüze giriş için iki yol var, iki yol da çok kötü durumda. Yıllardır bu yollarla ilgili hiçbir çalışma yapılmadı. 3 ay önce yağmur nedeniyle yaşanan heyelan sonrası yol çöktü, hiçbir yetkili gelip ne bir inceleme yaptı ne bir önlem aldı ne de bir çalışma başlatıldı. Ne muhtar ilgileniyor ne Özel İdare ne de valilik. Artık şikayetlerimizi CİMER üzerinden Cumhurbaşkanlığına ileteceğiz belki oradan köyümüze oradan hizmet gelir. 3 aydır bir köye hiçbir yetkili gelmez mi? ’Bu köyün sorunu var mı yok mu’ diye sormaz mı? Yıllardır yolumuzu dahi yapmadılar, bari çöken yolu yapsınlar" diyerek tepki gösterdiler.