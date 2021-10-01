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Bolu Ulaştırma Bölge Müdürü Öncebe, Rektör Uzun’u ziyaret etti

Bolu Ulaştırma Bölge Müdürü Doruk Erdem Öncebe, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’u ziyaret etti.

BARTIN 01.10.2021, 17:17
Bolu Ulaştırma Bölge Müdürü Öncebe, Rektör Uzun’u ziyaret etti

Bolu Ulaştırma Bölge Müdürü Doruk Erdem Öncebe, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’u ziyaret etti.

Ziyarette Bartın Üniversitesinin “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” ihtisaslaşma alanında yapılan çalışmalardan bahsedildi. Ülkemizin ekonomik ve stratejik alanlardaki gücünü arttıracak “Filyos Limanı Projesi”ne katkılar sunmak için gayret gösterdiklerinin ifade eden Rektör Uzun, ziyaretleri dolayısıyla Bolu Ulaştırma Bölge Müdürü Öncebe’ye teşekkür etti.

Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesinin bölgesinden başlayarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaya yönelik hedefleri var. Bu doğrultuda ihtisaslaşma alanımıza yönelik çalışma alanlarımız arasında yer alan ‘Akıllı Lojistik’, ‘Akıllı Endüstri’, ‘Akıllı Şehir’, ‘Akıllı Enerji’ ve ‘Akıllı Sağlık’ başlıklarında önemli çalışmalar yapmaktayız. Hedefimiz iç ve dış paydaşlarımızın tamamıyla etkin bir iş birliğinde bulunmak ve ortak aklı harekete geçirerek yaptığımız çalışmalarla değer üretmektir” dedi.

Yakın ilgileri dolayısıyla Rektör Uzun’a teşekkür eden Bolu Ulaştırma Bölge Müdürü Öncebe ise Bartın Üniversitesindeki çalışmaları ilgiyle takip ettiklerini ve oldukça faydalı bir görüşme gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

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