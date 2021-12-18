Bölgesel kalkınma temelinde iş birliği yapılabilecek alanlar görüşüldü

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ile Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu’nu ziyaret etti.

Bölgesel kalkınma odaklı çalışmalarla birlikte kamu-üniversite iş birliği kapsamında görüş alışverişinde bulunulduğu ziyaretlerde, ortak yapılabilecek çalışmalardan bahsedildi. Yakın ilgileri dolayısıyla Vali Tutulmaz’a teşekkür eden Rektör Uzun, Bartın Üniversitesinin ihtisaslaşma çalışmaları kapsamında bölgesinden başlayarak ülkemizin gelişimine katkı sunma hedefinde olduğunu söyledi.

“Bölgemizden başlayarak ülkemizin kalkınmasına katkılar sunuyoruz”

İhtisaslaşma çalışmalarıyla oluşturulan strateji ve iş birliği modelleri kapsamında kamu-üniversite-sanayi iş birliğinin önemine değinen Rektör Uzun, “Üniversiteler ürettikleri katma değerle bulundukları bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına önemli katkılar sunmaktadır. Bartın Üniversitesi olarak bizler de tüm bileşenlerimizle birlikte geleceğimize değer katmak için büyük gayret göstermekteyiz. Filyos Vadisi Projesi odağında bölgede gelişebilecek muhtemel sektörler üzerinde yetkin akademik kadromuzla oldukça verimli çalışmalar ortaya koymaya devam ediyoruz. Bu süreçte yakın ilgileri ve destekleri için Valimiz Mustafa Tutulmaz’a teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“Ormancılık alanına değer katan çalışmalar yapıyoruz”

Rektör Uzun, Zonguldak temasları kapsamında Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu’nu da ziyaret etti. Bartın Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birsen Durkaya, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Şahin Palta ile Orman Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Durkaya’nın da yer aldığı ziyarette, Bartın Üniversitesinde orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve katma değeri yüksek ürünlerin elde edilmesi yönünde yapılan bilimsel çalışmalar anlatıldı.

“‘Üreten Üniversite’ anlayışıyla yolculuğumuzu sürdürüyoruz”

Gerçekleştirilen ziyaretin önemine değinen Rektör Uzun, “‘Üreten Üniversite’ anlayışıyla sürdürdüğümüz yolculuğumuzda sadece iç paydaşlarımız değil dış paydaşlarımızın da görüşlerini önemsiyor, muhtemel iş birlikteliklerinin geliştirilmesi yönünde adımlar atıyoruz. Bu doğrultuda ormancılık alanında etkin ve kararlı politikalar üretilmesine destek olan Bartın Orman Fakültemiz çalışmalarıyla öne çıkmaktadır. Hedefimiz; Yükseköğretim Kurulumuz (YÖK) ile Tarım ve Orman Bakanlığımız arasında imzalanan, Bakanlık ile yükseköğretim kurumlarının sorumluluk alanlarındaki ‘altyapı, personel, eğitim, Ar-Ge, etkinlik, öğrenci/çiftçi eğitimi ve tarımsal yayım hizmetleri’ gibi konular başta olmak üzere birçok noktada çalışmalara devam etmektir. Bu düşüncelerle sürece olan destekleri için Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey’e, yakın ilgileri için Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu’na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.