banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sedat Peker, suikast riski sebebiyle video çekmiyormuş!
Sedat Peker, suikast riski sebebiyle video çekmiyormuş!
Ali Babacan’dan Erdoğan’a zor sorular
Ali Babacan’dan Erdoğan’a zor sorular
Aşı randevularında yaş sınırı 30’a indi
Aşı randevularında yaş sınırı 30’a indi
İBB Başkanı İmamoğlu, Akit TV'ye haciz gönderdi
İBB Başkanı İmamoğlu, Akit TV'ye haciz gönderdi

Bilimsel çalışma ve araştırmalarda iş birliği güçlendirilecek

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu’yu ziyaret etti. Ziyarette bilimsel çalışma ve araştırmalarda muhtemel iş birliği alanları gündeme geldi.

BARTIN 19.06.2021, 19:47
Bilimsel çalışma ve araştırmalarda iş birliği güçlendirilecek

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu’yu ziyaret etti. Ziyarette bilimsel çalışma ve araştırmalarda muhtemel iş birliği alanları gündeme geldi.

İki üniversite arasında yapılabilecek iş birliği konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu ziyarette, muhtemel iş birliği imkânları üzerinde duruldu.

Bartın’da bölgenin kalkınmasına yönelik Kamu-Üniversite-Sanayi iş birliği geliştirilmesi doğrultusunda önemli çalışmalar yapıldığının altını çizen Rektör Uzun, küresel yükseköğretimde son yıllarda gündemde olan üniversiteler arası iş birliğini (akran kurumlarla iş birliği) güçlendirme konusunda girişimlerde bulunduklarını ifade etti.

Tecrübe paylaşımın önemine dikkat çeken Rektör Uzun, “Bilginin üretim sürecine yoğun olarak girdiği bir dönüşüm yaşanmıştır. Bilginin istenilen zamanda, istenilen miktarda ve kalitede üretilmesi ise iyi işleyen bir ekosistem gerektirmektedir. Dolayısıyla rekabetin içerisinde ayakta kalabilmenin önemli koşutlarından biri de ortak aklın harekete geçirilmesidir. Bu doğrultuda bugün oldukça verimli bir ziyaret gerçekleştirerek yapılabilecek ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Bu düşüncelerle Trabzon Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu’ya gösterdikleri misafirperverlik ve yakın ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

Rektör Aşıkkutlu ise ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, Rektör Uzun’a teşekkürlerini iletti.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
22°
parçalı az bulutlu
banner493