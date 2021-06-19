Bilimsel çalışma ve araştırmalarda iş birliği güçlendirilecek

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu’yu ziyaret etti. Ziyarette bilimsel çalışma ve araştırmalarda muhtemel iş birliği alanları gündeme geldi.

İki üniversite arasında yapılabilecek iş birliği konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu ziyarette, muhtemel iş birliği imkânları üzerinde duruldu.

Bartın’da bölgenin kalkınmasına yönelik Kamu-Üniversite-Sanayi iş birliği geliştirilmesi doğrultusunda önemli çalışmalar yapıldığının altını çizen Rektör Uzun, küresel yükseköğretimde son yıllarda gündemde olan üniversiteler arası iş birliğini (akran kurumlarla iş birliği) güçlendirme konusunda girişimlerde bulunduklarını ifade etti.

Tecrübe paylaşımın önemine dikkat çeken Rektör Uzun, “Bilginin üretim sürecine yoğun olarak girdiği bir dönüşüm yaşanmıştır. Bilginin istenilen zamanda, istenilen miktarda ve kalitede üretilmesi ise iyi işleyen bir ekosistem gerektirmektedir. Dolayısıyla rekabetin içerisinde ayakta kalabilmenin önemli koşutlarından biri de ortak aklın harekete geçirilmesidir. Bu doğrultuda bugün oldukça verimli bir ziyaret gerçekleştirerek yapılabilecek ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Bu düşüncelerle Trabzon Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu’ya gösterdikleri misafirperverlik ve yakın ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

Rektör Aşıkkutlu ise ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, Rektör Uzun’a teşekkürlerini iletti.