Bilim ve teknoloji tutkunu BARÜ’lüler, TEKNOFEST Karadeniz’e katıldı

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ve öğrenciler Samsun’da final programı yapılan dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’e katıldılar.

Bu yıl Samsun’da 5’incisi düzenlenen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’e binlerce kişi katıldı. Türkiye’nin 81 ilinden olduğu gibi 107 ülkeden de katılımın sağlandığı festivalde Bartın Üniversitesinin (BARÜ) bilim ve teknoloji tutkunu öğrencileri de yerlerini aldı. Yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirdikleri projeleri sergileyen BARÜ’lü öğrencileri Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun da yalnız bırakmadı.

Elektrikli otomobil, insansız hava aracı, dijital materyal tasarımı

Festivalde, BARÜ’lü öğrenciler tarafından TÜBİTAK ULAKBİM’in kullanıma sunduğu açık kaynak kod yazılımı Pardus ile tasarlanan ve Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarında 2 ödül almaya hak kazanan elektrikli otomobil büyük ilgi gördü.

444 başvuru arasından finallere kalarak ilk 10’da yer almayı başaran İnsansız Hava Aracı ile cebir öğrenme alanına ilişkin dijital materyal tasarımı projeleri de ziyaretçilerden tam not aldı.

“Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda bir destan yazılıyor”

Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST ile ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ sloganıyla yanan meşalenin en yükseğe taşındığının altını çizen Rektör Uzun, “Türkiye’nin vizyon alanlarda yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST ile binlerce kişi hayallerine bir adım daha yaklaşıyor. Gençlerimiz çeşitli disiplin ve kategorilerde ter döküyor, eğleniyor, öğreniyor ve geleceğimiz için umut veriyor. Bilim ve teknoloji tutkunu öğrencilerimizle birlikte her sene daha güçlü katıldığımız TEKNOFEST’te bizler de bu heyecanı yaşıyor, BARÜ olarak Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğuna katkılar sunuyoruz. Bu düşüncelerle daha iyi bir Türkiye ve daha iyi bir dünya hedefiyle bizleri yüreklendiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Her zaman yanımızda olarak bizlere destek veren Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ile YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a ve gençlerimize rol model olarak milli teknolojilerin geliştirilmesi noktasında teşvik eden T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’a teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.