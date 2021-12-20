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Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki turizm olanakları değerlendirildi

Bartın Üniversitesinde Batı Karadeniz Bölgesindeki turizmin farkındalığını artırmak ve destinasyonların olanaklarını değerlendirmek amacıyla bir sempozyum gerçekleştirildi.

BARTIN 20.12.2021, 20:21
Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki turizm olanakları değerlendirildi

Bartın Üniversitesinde Batı Karadeniz Bölgesindeki turizmin farkındalığını artırmak ve destinasyonların olanaklarını değerlendirmek amacıyla bir sempozyum gerçekleştirildi.

Bartın Üniversitesi Bartın Meslek Yüksekokulu (Bartın MYO) tarafından “Batı Karadeniz Turizm Sempozyumu” gerçekleştirildi. Sempozyumda Batı Karadeniz Bölgesi’nin turizm sektöründen daha fazla pay alması için bölgenin turizm olanaklarının ve alternatif turizm türlerinin sürdürülebilir amaçlarla gerçekleştirilmesinin üzerinde duruldu. İki farklı oturumda çevrim içi olarak gerçekleştirilen sempozyumun açılış konuşmasını yapan Bartın MYO Müdürü Doç. Dr. Ayşe Genç Lermi, “Batı Karadeniz Bölgemiz sahip olduğu çekiciliklerle ülkemizin benzersiz bir turizm destinasyonudur. Bu noktada bölgemizin turizm farkındalığını artırmak, potansiyelini değerlendirmek ve yeni fikirlerin ortaya çıkarılmasını sağlamak üzere bu sempozyumda bir araya geldik” dedi.

Genç Lermi, sempozyumda akademisyenlerle birlikte sektör temsilcilerinin de yer almasının önemine değinerek “Filyos Vadisi projesinin tamamlanması ve Amasra Limanı’nın turizme kazandırılması ile yabancı turist sayısında ve turizm yatırımlarında artış olacağını tahmin ediyoruz. Bu noktada tüm paydaşların bir arada olduğu bu etkinlik gelecek vizyonunun belirlenmesinde önemli bir noktada durmaktadır” diye konuştu.

Sempozyuma katılan Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ise Amasra’da kruvaziyer turizminin gelişmesi için yolcu iskelesi yapıldığını ve uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi deniz hudut kapısı ilan edildiğini söyledi.

Yapılan yatırımların bölgenin turizmine çok büyük katkıları olacağını vurgulayan Çakır, “Amasra Karadeniz’den Anadolu’ya açılan en yakın kapıdır. Kruvaziyer gemileri ve bireysel deniz ulaşım araçları ile gelen turistleri ağırlayacağız” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından sempozyumun ilk oturumunun başkanlığını Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekanı Prof. Dr. Şaban Esen yaptı. Birinci oturumda, Batı Karadeniz’e yönelik araştırmaları olan akademisyenler yer aldı. Karabük Üniversitesinden Prof. Dr. Nuray Türker “Safranbolu’da Aşırı Turizm”, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinden Doç Dr. Tolga Fahri Çakmak “Batı Karadeniz Paket Turları İçerisinde Bartın”, Bartın Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Hande Uyar Oğuz, “Bartın İli Doğa Temelli Turizm Faaliyetlerinde Kullanılabilecek Bilgi İletişim Teknolojileri” ve Trabzon Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Emre Bahar “Havayolu Ulaşımı ve Batı Karadeniz” konularında bilgilerini paylaştı.

Sempozyumun ikinci oturumunda ise Batı Karadeniz turizm profesyonelleri ve Milli Park yetkilisi katkı sağladı. Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayhan Karakaş yönetiminde gerçekleşen oturumda Küre Dağları Milli Parkı Müdürü Ali Bozkurt, “Küre Dağları Milli Parkının Önemi; Turizm Olanakları ve Yapılan Çalışmalar”, Kaf Konak Genel Müdürü Ömer Aman, “Bartın’da Kültür Turizmi”, Somaklı Turizm Genel Müdürü Hakan Somaklı “Bartın’da Alternatif Turizm Olanakları”, Profesyonel Aşçılar ve Pastacılar Derneği ile Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu As Başkanı Hüdaverdi Akgün de “Batı Karadeniz’in Gastronomideki Yeri” başlıklarında bilgiler verdi.

Sempozyum karşılıklı soru ve cevapların alınmasının ardından son buldu.

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