Başkent EDAŞ’tan Bartın’a altyapı yatırımı

Başkent EDAŞ, Bartın’a kesintisiz ve sürdürülebilir enerji sağlamayı amaçlayan, 13 milyon lira büyüklüğündeki ‘Bartın Kemerköprü Elektrik Dağıtım Tesisleri Yenileme Projesi’ni başlattı.

Başkent Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (Başkent EDAŞ) Bartın’ın artan enerji talebinin kesintisiz ve kaliteli olarak karşılanması amacıyla 13 milyon lira bütçeli dev altyapı yatırımına Temmuz itibariyle başladı.

Yapılan açıklamaya göre şirket, Bartın Belediyesi ile işbirliği ve koordinasyon içerisinde yürüteceği ‘Bartın Kemerköprü Elektrik Dağıtım Tesisleri Yenileme Projesi’ ile bölgenin enerji arz güvenliğini artırmanın yanında, şehrin gelecekteki yapılaşmasını da dikkate alarak bölgedeki şebekenin kapasitesini artırmayı planlıyor.

Toplamda 27 kilometrelik kablo kullanılacak

Mevcut havai şebekenin yeni yer altı hatlarıyla yenilenmesi ve kapasitenin artırılmasına ek olarak, dağıtım merkezleri arası ring şebekelerle arıza durumunda alternatif beslemeler sağlayacak şirket, orta gerilim seviyesini 33 kV’a yükselterek şebeke verimliliğini de arttıracak.

Şirket tarafından proje kapsamında farklı noktalarda yapılacak kazıların uzunluğu 9 kilometreyi bulacak. Yeni tesislerle bölgenin enerji hatları büyük oranda yer altına alınırken, toplamda 2 bin 350 metre yüksek gerilim kablosuna ek olarak 25 bin 158 metre alçak gerilim kablosu tesis edecek şirket, 120 adet saha dağıtım kutusu ile 205 adet galvanizli LED armatürün montajını tamamlayacak.

Planlı kesintiler 48 saat öncesinden açıklanıyor

Tüm planlı kesintileri internet sitesinde 48 saat öncesinden duyuran şirker, Bartın’daki yatırımın devreye alınması süresince saha çalışanlarının can güvenliği için zorunlu bu kesintileri de duyurarak, müşterilerinin söz konusu kesintilerden önceden haberdar olmasını sağlıyor.

Öte yandan müşteriler, bu duyurulara Başkent EDAŞ Mobil 186 uygulaması ve 186 Çağrı Merkezi üzerinden mevcut ve gelecek planlı kesinti bilgilerine ulaşabilecek.