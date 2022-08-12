Başkent EDAŞ Bartın’da bakım ve yatırımlarını sürdürdü

Başkent EDAŞ, Bartın’da kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2022 yılının ilk 6 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.

Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren Başkent EDAŞ, Bartın’da yılın ilk 6 ayında müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde önemli çalışmalara imza attı. Şirket, Bartın’da hizmet verdiği bin 484 trafo ve 7 bin 319 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Daha aydınlık bir Bartın için Merkez, Amasra, Kurucaşile ve Ulus’ta 907 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren şirket ekipleri, bölgede 13 pano ile 16 trafo merkezini de elden geçirdi. Başkent EDAŞ, sektörün değişen dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Bartın’da hizmet verdiği 145 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 6 kilometrelik yeni kablo döşeyen Başkent EDAŞ ekipleri, 191 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Ayrıca yeni 11 panonun montajı da tamamlandı.

Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile şirket, 2022 yılının ilk 6 ayında koymuş olduğu hedefleri gerçekleştirdi. Müşteri odaklı yaklaşımla hizmet sunan şirket, baskentedas.com.tr, Başkent 186 Mobil Uygulaması ve 186 numaralı Müşteri Hattı’ndan tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ediyor. Enerjisa Dağıtım Şirketleri’nin Toroslar EDAŞ ve Ayedaş ile birlikte elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan Başkent EDAŞ, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bartın, Kastamonu, Zonguldak ve Karabük illerinde faaliyetlerini sürdürüyor. Başkent EDAŞ’ın Bartın’da bakım ve yatırım çalışmaları devam edecek.