Başkan Kassanov, “Ahıska Türkleri 15 Temmuzda meydanlara indi”

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Türkiye’nin değişik bölgelerinde yaşayan Ahıska Türklerinin 15 Temmuz hain darbe girişiminde sokaklarda olduğunu belirtti.

Kassanov yaptığı açıklamada, “15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden geçen 6 yılda yaşananlarla ilgili birçok detay dikkat çekiyor. FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Türkiye genelinde darbe kalkışmasının ilk dakikalarından itibaren olayların medyaya yansımasının ardından Ahıskalı Türkler başta İstanbul ve Ankara olmak üzere seçilmiş hükümete destek olmak üzere meydanlara indiler” dedi.

“1944 yılında Sovyet rejimi tarafında sürgüne gönderilen ve bugün dokuz ülkede yaşayan Ahıskalı Türklerin anavatana olan bağlılıkları üst düzeyde” diyen Kassanov, “Birlik ve beraberliğimize yönelik bu ihanet, liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile meydanları dolduran milletimizin direnişi, tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık destanına dönüşmüştür. Bir gecede hem ihaneti hem zaferi gördük. 15 Temmuz’un ardından devletimiz kararlılıkla FETÖ’nün inlerine girmiş, anayasal düzeni bozan ihanet şebekelerini çökertmiştir. 15 Temmuzu unutmadığımız gibi bundan sonra da unutturmayacağız” ifadelerini kullandı.