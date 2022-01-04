Başarılı ögrenci sporcuları Ulus Kaymakamı ödüllendirdi

Atletizim kros ve halter il birincilerini Kaymakam Mehmet Sadık Kılıç kabul etti. Bartın’da düzenlenen kros ve halter yarışmasında il düzeyinde başarılı olan Kumluca Şehit Sinan Oruç Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerini makamında ağırladı.

Yarışmada madalya kazanan Halter Gençler B kategorisinde il 1. Hatice Nur Akyüz, Kros Gençler B kategorisi il 1. Emirhan Özkan, Kros Gençler B kategorisi il 2. İsmail Ege Hızarcı ve Kros Gençler B kategorisi il 3. Arda Aydoğan’ a hediyelerini takdim eden Kaymakam Kılıç şöyle dedi:

"Öğrencilerin kazanmış oldukları başarılarından dolayı mutluluk ve gurur duyduğunu, bu başarıların diğer öğrencilere de örnek ve motivasyon kaynağı olduğunu, öğrencilerin kendilerine hayatta yüksek bir hedef belirleyip o amaç doğrultusunda yılmadan çalışmaları gerektiğini, gelecekte daha büyük başarılar kazanmalarını temenni ederek devlet olarak eğitim ve spor alanında başarıların çoğalması için projeler üreterek gereken tüm desteği vermeye devam edeceğiz."

Emeği geçen idareci ve öğretmenleri de tebrik etti.