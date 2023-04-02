BARÜ’ye “Enerji Verimliliği” alanında gururlandıran ödül

Bartın Üniversitesi (BARÜ), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliğinde düzenlenen “Üniversiteler Arası Enerji Verimliliği (ÜNVER-1) Yarışması”nda üçüncülük ödülü aldı.

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) ulusal enerji politikaları çerçevesinde enerji verimliliğini artırılmasına yönelik çabaları gururlandırdı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliğinde 2022 yılında ilki düzenlenen, Üniversiteler Arası Enerji Verimliliği (ÜNVER-1) yarışmasında BARÜ üçüncülük ödülü almaya hak kazandı. Enerji verimliliği alanında bilgi alışverişini artırmayı ve yeni çalışmalarla farkındalık oluşturmayı hedefleyen BARÜ, çevreye duyarlı uygulamalarla önemli kazanımlar elde etti.

“Attığımız her adımın geleceğimize değer katacağına inanıyoruz”

Sürdürülebilir, doğayla uyumlu ve çevre dostu uygulamalar konusunda gösterilen gayreti taçlandıran bir ödül aldıklarını ifade eden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bilimsel çalışmalarımızla desteklediğimiz bu alanda attığımız her adımın geleceğimize değer katacağına inanıyoruz” dedi.

Rektör Uzun, “Tüm bileşenlerimizle birlikte çevre dostu politikalarımızı ve uygulamalarımızı sürekli olarak gözden geçiriyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek için enerji tasarrufu sağlayacak projeleri hayata geçiriyoruz. Tüm yerleşkelerimizde ‘Sıfır Atık Projesi’ seferberliği sürdürüyor, daha iyi bir dünya için farkındalık oluşturuyoruz. Üniversiteler Arası Enerji Verimliliği Yarışmasından aldığımız ödül hepimiz için önemli bir motivasyon oldu” şeklinde konuştu.

"Elde ettiğimiz kazanımları geleceğe taşımak istiyoruz”

Rektör Uzun, geleceğe nefes olacak uygulamaları hayata geçirme konusunda gösterdikleri hassasiyete de değinerek “Yaptığımız çalışmalarla bir yandan ortak sorumluluklarımız konusunda farkındalık oluştururken diğer yandan ‘Üreten Üniversite’ anlayışıyla sürece önemli katkılar sunuyoruz. Bu düşüncelerle bizleri yarınlara daha güçlü olarak taşıyacak politikalarla destekleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez’e şükranlarımı sunuyorum. Daha iyiye ulaşma noktasındaki destekleri için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar ile YÖK üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca üniversite olarak kararlı adımlarla sürdürdüğümüz gelecek yolculuğundaki katkıları için Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Sedat Yazıcı, Genel Sekreterimiz Doç. Dr. Said Ceyhan, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanımız Gökhan Arslan ile birlikte tüm insan kaynağımıza da teşekkür ediyorum” diye konuştu.