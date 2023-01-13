BARÜ’nün “engelleri” aşacağı projesi tanıtıldı

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) Türkiye’deki en donanımlı tesislerden biri olarak hayata geçirilen “Engelsiz Yaşam Alanı Projesi” açılışına kısa bir süre kala özel gereksinimli bireyler, aileleri ve öğretmenlerine tanıtıldı.

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) desteğiyle gerçekleştirdiği “Engelsiz Yaşam Alanı Projesi”nde sona gelindi. Kutlubey Yerleşkesinde Türkiye’nin bu alandaki en donanımlı tesislerinden birinin kurulduğu proje için bir tanıtım etkinliği gerçekleştirildi. Özel gereksinimli bireyler, aileleri ve özel eğitim öğretmenlerinin katıldığı programda, her tür engelli grubuna giren çocuklar ve yetişkinler ile ailelerinin rehabilitasyon, eğitim ve sosyal destek hizmetlerinden yararlanabileceği alanlar yerinde görüldü. Açık ve kapalı alanlarıyla her şeyin düşünüldüğü bütünleşik bir yapı ile inşa edilen tesisin tanıtım etkinliğinde projede emeği geçenlerle birlikte bu alanda bilimsel çalışmaları olan akademisyenler de yer aldı.

Sosyal, sportif, teknolojik ve bilimsel alanlardaki imkânlarıyla öne çıkan özel gereksinimli bireyler ve ailelerinin yaşam kalitesinin artırılmasına odaklanan projede, katılımcılar tesisin hizmete girecek olmasından dolayı mutluluklarını dile getirdiler.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Proje Yöneticisi, BARÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yazıcı, “Büyük emekler vererek hayata geçirdiğimiz çok değerli bir projenin sonuna geldik. Özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımızın önündeki engelleri kaldırmayı, hayatlarını zenginleştirmeyi ve ailelerimize destek olmayı hedefliyoruz. Bu alandaki ihtiyaçlara cevap verebilmek adına eğitim ve sosyal sorumluluk alanlarında olduğu gibi bilimsel alanda da çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin hayatlarını kolaylaştıracak ve bu doğrultudaki toplumsal süreçlerin iyileşmesine katkı sunacak proje dolayısıyla Prof. Dr. Sayın Sedat Yazıcı’yı tebrik etti.

“Bartın Üniversitesinin en değerli projesi” olarak ifade ettiği tesisin kurulmasından dolayı duyduğu mutluluğu da aktaran Rektör Uzun, “Engelsiz Yaşam Alanı, özel gereksinimli bireylerin eğitiminde her boyutta kaliteyi yükseltecek bir merkez olacaktır. Projeyle Üniversitemiz insan kaynağını bölgenin hizmetine sunarken gerçekleştireceği araştırmalarla da özel eğitim konusunun ülkemizde gelişmesine katkı sağlayacaktır. Bu düşüncelerle destekleri dolayısıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’a, topluma ulaşan çalışmalar yapılması konusunda bizleri teşvik eden YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a ve YÖK üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca yerelde kalkınma hedeflerimizle uyumlu olarak farklılaşan ihtiyaçlara cevap verme noktasındaki destekleri için Bartın Valimiz Dr. Nurtaç Arslan’a, Kalkınma Ajansları Genel Müdürümüz Barış Yeniçeri’ye, BAKKA Genel Sekreterimiz Dr. Lutfi Altunsu’ya ve tüm paydaşlarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.