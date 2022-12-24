BARÜ’den verimlilik alanında gururlandıran ödül

Bartın Üniversitesi (BARÜ), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 8. Verimlilik Proje Ödülleri çerçevesinde 593 proje başvurusu arasından yapılan değerlendirmeyle Kamu Kategorisinde ikincilik ödülü almaya hak kazandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verimlilik uygulamalarının toplumun her kesiminde bilinmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik olarak düzenlenen 8. Verimlilik Proje Ödülleri sahiplerini buldu.

2014 yılından bu yana düzenlenen ödül programında bu yıl rekor sayıda başvuru yapıldı. 593 proje başvurusunun alındığı proje ödülleri dahilinde 126 bağımsız değerlendirici tarafından 34 ilde yerinde incelemeler yapılarak, en başarılı çalışmalar belirlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla Aydın’da gerçekleştirilen 8. Verimlilik Proje Ödülleri Töreninde, Bartın Üniversitesine (BARÜ) Akıllı Lojistik Yönetim Sistemi (ALYS) Projesi ile Kamu Kategorisinde ikincilik ödülü verildi.

“BİS-ALYS ile önemli kazanımlar elde ettik”

Bartın Üniversitesi olarak en temel hedeflerinin geleceğe değer katmak olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, elde edilen başarıların doğru yolda olduklarının bir göstergesi olduğunu söyledi.

Kaynakların ekonomik, etkin ve verimli kullanılmasının önemine dikkat çeken Rektör Uzun, “2018 yılında hayata geçirdiğimiz Akıllı Lojistik Yönetim Sistemi ile önemli kazanımlar elde ettik. Sistemin yazılımı tamamlandı, birim envanterleri konsolide edildi ve sanal depolar kuruldu. Altyapı ve standartlar oluşturulduktan sonra ilk uygulamalar gerçekleştirildi. ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ alanında ihtisaslaşan Üniversitemizin misyonuna, dijital çağın gerekliliklerine uygun olarak daha hızlı, otonom ve analiz edilebilir bir stok yönetim sistemi kuruldu” dedi.

“Örnek ve sürdürülebilir bir sistem kurduk”

Rektör Uzun, örnek ve sürdürülebilir bir sistem kurduklarını aktararak “Projeden bugüne kadar toplamda 21 Milyon TL tutarında verimlilik sağladık ve elde edilen tasarrufları yatırım projelerine aktardık. Bulunduğumuz yerden başlayarak Türkiye 100 yılına değer katmaya devam ediyoruz. Bu düşüncelerle verimlilik bilincinin ülke çapında yaygınlaştırılması noktasındaki destekleri ve gelecek adına bizleri yüreklendiren katkıları için Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’a şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca geleceğe olan yürüyüşümüzde bizleri hep daha iyisi için teşvik eden YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar ile YÖK üyelerimize de teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

“BARÜ ailesinin tüm bileşenlerine teşekkür ediyorum”

Elde edilen başarıların emek, sabır ve bir inancın ürünü olduğunu da kaydeden Rektör Uzun, “ALYS’yi 12 iç modül ve 5 dış modül olmak üzere 17 modülü birbirini besleyen bir yapıda kurguladık. ‘Birlikte Başarıyoruz’ anlayışıyla çıktığımız bu yolculukta hızlı, etkin, verimli ve şeffaf bir sistem kurduk. Bu düşüncelerle projenin hazırlanmasından uygulanmasına kadar büyük emekler veren Genel Sekreterimiz Doç. Dr. Said Ceyhan ile büyük bir titizlikle yarınlarımıza değer katan gayretleri için akademik ve idari tüm insan kaynağımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.